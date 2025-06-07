«Ужасный человек и хороший тренер». Реакция фанов Ромы на приход Гасперини
Команда Артема Довбика получила нового главного тренера
Итальянская «Рома» объявила о назначении нового главного тренера. Руководить командой будет опытный итальянский специалист Джан Пьеро Гасперини.
Стороны заключили контракт на три года. Ранее Гасперини девять лет работал с «Аталантой» и привел команду к победе в Лиге Европы.
Гасперини пришел на смену Клаудио Раньери, который смог вывести «Рому» из кризиса и поднять в турнирной таблице на итоговое пятое место.
Болельщики «Ромы» неоднозначно восприняли назначение Гасперини.
Grunger: Вот мы и здесь. Позвольте нам преодолеть раздражение, которое вы причинили нам в последние годы, мистер. Вперед, Рома.
Daniela: Ужасный человек и хороший тренер, желаю тебе победы.
Shuren: Я бы отдал предпочтение другим, но что поделать.
Matteo: Добро пожаловать, Человек-дерьмо.
MarcoCannarozzi: Добро пожаловать, мистер! Пожалуйста, заставьте их бежать! А мы, романисты, все рады, давайте дадим ему время и доверие!
luca restless: Добро пожаловать, мистер. Вы прибыли по рекомендации мистера Клаудио, поэтому добро пожаловать. Давай, мистер, давай, Рим. Давай отправимся в ад вместе.
Interista Vero: С Гаспи Рома обязана выиграть чемпионат.
The Romanister: С этого момента я перестаю ненавидеть тебя ради общего блага. Forza Roma.
Secret of Rome: Ждем! Сегодня самое важное – это Скудетто!
volkan: Наконец-то... Дэн Фридкин, ты мне совсем не нравишься, но спасибо, что привел Гасперини...
🟨 Benvenuto a Roma, Mister! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/EgjKFZRBZg— AS Roma (@OfficialASRoma) June 6, 2025
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