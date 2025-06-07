Итальянская «Рома» объявила о назначении нового главного тренера. Руководить командой будет опытный итальянский специалист Джан Пьеро Гасперини.

Стороны заключили контракт на три года. Ранее Гасперини девять лет работал с «Аталантой» и привел команду к победе в Лиге Европы.

Гасперини пришел на смену Клаудио Раньери, который смог вывести «Рому» из кризиса и поднять в турнирной таблице на итоговое пятое место.

Болельщики «Ромы» неоднозначно восприняли назначение Гасперини.

Grunger: Вот мы и здесь. Позвольте нам преодолеть раздражение, которое вы причинили нам в последние годы, мистер. Вперед, Рома.

Daniela: Ужасный человек и хороший тренер, желаю тебе победы.

Shuren: Я бы отдал предпочтение другим, но что поделать.

Matteo: Добро пожаловать, Человек-дерьмо.

MarcoCannarozzi: Добро пожаловать, мистер! Пожалуйста, заставьте их бежать! А мы, романисты, все рады, давайте дадим ему время и доверие!

luca restless: Добро пожаловать, мистер. Вы прибыли по рекомендации мистера Клаудио, поэтому добро пожаловать. Давай, мистер, давай, Рим. Давай отправимся в ад вместе.

Interista Vero: С Гаспи Рома обязана выиграть чемпионат.

The Romanister: С этого момента я перестаю ненавидеть тебя ради общего блага. Forza Roma.

Secret of Rome: Ждем! Сегодня самое важное – это Скудетто!

volkan: Наконец-то... Дэн Фридкин, ты мне совсем не нравишься, но спасибо, что привел Гасперини...