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  4. Роналду разочаровал фанатов. Он не сыграет на крупном турнире
Клубный чемпионат мира
07 июня 2025, 23:35 |
731
0

Роналду разочаровал фанатов. Он не сыграет на крупном турнире

КриРо не будет участвовать в КЧС-2025

07 июня 2025, 23:35 |
731
0
Роналду разочаровал фанатов. Он не сыграет на крупном турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал, что не будет играть на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года.

«Решение почти принято, я не приму участия в клубном чемпионате мира по футболу, несмотря на многочисленные приглашения и предложения.

Были разговоры, контакты... но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – сказал Роналду.

В этом сезоне Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом «Аль-Наср» истекает уже 30 июня.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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