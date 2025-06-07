Роналду разочаровал фанатов. Он не сыграет на крупном турнире

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал, что не будет играть на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года.

«Решение почти принято, я не приму участия в клубном чемпионате мира по футболу, несмотря на многочисленные приглашения и предложения.

Были разговоры, контакты... но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – сказал Роналду.

В этом сезоне Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом «Аль-Наср» истекает уже 30 июня.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».