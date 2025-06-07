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Испания
07 июня 2025, 20:40 |
1418
0

Криштиану Роналду рассказал все, что думает о Ламине Ямале

Португалец похвалил испанского вингера

07 июня 2025, 20:40 |
1418
0
Криштиану Роналду рассказал все, что думает о Ламине Ямале
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду высказался о звездном вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ламин Ямаль сейчас прекрасно справляется, используя свой талант. Дайте парню расти.

Не давите на него слишком сильно. Дайте ему быть самим собой и хорошо расти, перестаньте давить. У него нет недостатка в таланте», – сказал Роналду.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

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Криштиану Роналду Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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