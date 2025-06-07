ВИДЕО. Как это было: Синнер выбил Джоковича в полуфинале Ролан Гаррос 2025

6 июня лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии переиграл легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Синнер одержал победу со счетом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) за 3 часа и 17 минут. Это была девятая встреча соперников, Янник выиграл пятый очный поеднок.

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Янник пробился в четвертый финал на турнирах Grand Slam и будет бороться за четвертый трофей. Также для итальянца это будет первый титульный матч на кортах Ролан Гаррос.

В финале Синнер поборется против второго сеяного Карлоса Алькараса.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6] – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3)

Видеообзор матча