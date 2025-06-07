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  4. «Вы не достойны носить эту футболку». Реакция фанов на фиаско Италии
Чемпионат мира
07 июня 2025, 12:22 |
751
4

«Вы не достойны носить эту футболку». Реакция фанов на фиаско Италии

Сборная Италии потерпела разгромное поражение от сборной Норвегии

07 июня 2025, 12:22 |
751
4
«Вы не достойны носить эту футболку». Реакция фанов на фиаско Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 июня, в Осло состоялся отборочный матч на ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Италии. Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Все голы подопечные Столе Сольбаккена забили в первом тайме. Счет в матче на 14-й минуте открыл Александер Серлот. На 34-й минуте Антонио Нуса удвоил преимущество норвежцев. А на 42-й минуте Эрлинг Холанд отправил в ворота сборной Италии третий мяч.

Болельщики сборной Италии болезненно восприняли такое поражение команды. Критика обрушилась и на тренера, и на игроков, и на федерацию.

Filippo: Вы забыли, что футбол – это спорт. Спорт проявляет лучше всего. Если вы и дальше будете считать футбол только деньгами и бизнесом, то нашему футболу пришел конец. Слишком много иностранцев в командах Серии А.

simoxnasr ( her Damnatio memoriae ): ВЫЗОВ КЛАУДИО РАНЬЕРИ В СБОРНУЮ, КОТОРЫЙ СТОИТ 100 Спаллетти, вернет спокойствие и безопасность. Позвоните ему и немедленно отправьте Спаллетти прочь.

sam: Идите к чертям, Спаллетти, а особенно эти паршивые игроки, которым плевать на победу, 3 года подряд без чемпионата мира, стыд вам, вы не достойны носить эту футболку.

Luca: Какой стыд, сделайте что-нибудь, иначе целые поколения детей не будут иметь малейшего представления о том, что значит мечтать во время финальной фазы Чемпионата мира.

TDROLDLADY: Наша страна не заслуживает позора не участвовать в чемпионате мира третий раз подряд в своей истории. Достаточно иностранцев на поле. Команды Серии А должны играть в основном с итальянскими футболистами!!

Dj: Скажу лишь, что родившиеся в 2014 году до сих пор не видели, как Италия квалифицировалась на чемпионат мира.

Thomas Casanova: На чемпионате Европы было видно, что он не контролирует игру в команде и не передает идеи. Надо было уволить его после плохой игры против Швейцарии (вы уже чудом туда попали). Абсурдно, что Спаллетти по-прежнему играет после 12 месяцев. Фактически вот результат. Спаллетти уходи!

Biagio fittipaldi: Это зеркало итальянского футбола... клубы, продолжающие покупать иностранцев и никогда не улучшающие свой молодежный сектор, парень, которому нет 22/23 лет, не играет в Серии А, за рубежом ребята в 18 лет уже играют в первой команде...

Giulio Fanelli: Унизительное поражение. Национальная сборная без гордости, без индивидуальности и без креатива. Явно бессильный тренер. Абсолютное ничтожество. Италия пропускает третий чемпионат мира подряд. Мы были среди главных героев каждого чемпионата мира 11 лет назад, теперь мы просто воспоминание.

lomba_82 MT: Мы уже 8 лет говорим о восстановлении молодежного сектора и футбола в общем, и вот результаты, вы ничего не изменили, старая страна со старым менталитетом... кто знает, когда-нибудь мы снова поедем на чемпионат мира...

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реакция болельщиков ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Италии по футболу Лучано Спаллетти Антонио Нуса Эрлинг Холанд Александер Серлот Столе Сольбаккен
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Burevestnik
ніби зовсім недавно були чемпіонами світу (2006р.)
і чемпіонами Європи (2020р.).
Забагато від збірної Італії хоче авт0р:
ніби всі інші повинні їм програвати.
Чому автор? 
ну це ж він вибрав
ставлення деяких італійців до своєї збірної...
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0
GroundUnder
Римская Империя тоже когда-то падала
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0
Kапітошkа
Крісло під Спалетті так добряче захиталося...
Здається,що скоро йому вкажуть на двері.
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0
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