Экс-игрок Динамо: «Будет битва с боксерами, нам забили стрелу»

Воспитанник киевского «Динамо» Александр Петрусенко рассказал, как в академии киевского клуба любили подшучивать над новичками.

«Помню, что так подшутили над Павлом Ориховским. Но именно мы разыграли других ребят. Тогда 10 игроков приехали в Динамо, кажется, из Западной Украины. И вот мы – я, Назик Русин, Ромчик Вантух, Саня Романчук – их разбудили и сказали: «Будет битва с боксерами, они Белошевского обижают, забили нам «стрелу». Надо вписываться», — сказал Петрусенко.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» Александр Петрусенко рассказал, почему не смог заиграть в столичной команде и решил ее покинуть.