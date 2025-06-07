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  4. Экс-игрок Динамо: «Будет битва с боксерами, нам забили стрелу»
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 20:59 |
682
2

Экс-игрок Динамо: «Будет битва с боксерами, нам забили стрелу»

Александр Петрусенко рассказал интересную историю

07 июня 2025, 20:59 |
682
2
Экс-игрок Динамо: «Будет битва с боксерами, нам забили стрелу»
ФК Динамо. Александр Петрусенко

Воспитанник киевского «Динамо» Александр Петрусенко рассказал, как в академии киевского клуба любили подшучивать над новичками.

«Помню, что так подшутили над Павлом Ориховским. Но именно мы разыграли других ребят. Тогда 10 игроков приехали в Динамо, кажется, из Западной Украины. И вот мы – я, Назик Русин, Ромчик Вантух, Саня Романчук – их разбудили и сказали: «Будет битва с боксерами, они Белошевского обижают, забили нам «стрелу». Надо вписываться», — сказал Петрусенко.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» Александр Петрусенко рассказал, почему не смог заиграть в столичной команде и решил ее покинуть.

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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apepa
Боксёрам респект и уважуха.
За то что оторвали дырявому ухо!
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🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
Мда... Спорт.юа - браво !!!
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0
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