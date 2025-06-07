Экс-игрок Динамо: «Сказали искать себе другую команду и идти в аренду»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Петрусенко рассказал, почему не смог заиграть в столичной команде и решил ее покинуть:

– Ты с 2016 по 2019 год находился в академии «Динамо». Что сразу вспоминается с того периода твоей карьеры?

– Первое, что приходит на ум – это наше выступление в Юношеской лиге УЕФА. Тогда мы были в группе с «Бешикташем», «Бенфикой» и «Наполи». С одной ничьей и пятью победами мы прошли в плей-офф, где попали на «Аякс», в составе которых играли такие будущие звезды, как Маттейс де Лигт, Джастин Клюйверт. Было очень любопытно.

В общем, динамовские времена золотые для меня, хочется возвращаться туда. Прекрасные времена, даже не знаю, что добавить.

– Почему тебе не удалось остаться в «Динамо» и дальше?

– Я хотел уже играть во взрослой команде на профессиональном уровне, но не было никакого разговора о продлении контракта с «Динамо». Ко мне подошли из клуба и сказали: «У тебя через полгода истекает контракт, ищи себе какую-нибудь аренду, потому что мы рассчитываем на младших игроков». В тот момент на моей позиции играли Богдан Билошевский, Владимир Бражко. Поэтому так получилось, что я поехал на просмотр в «Горняк-Спорт», – рассказал Петрусенко.

Полузащитник покинул киевский клуб в октябре 2019 года на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 играл в составе турецкого «Антальяспора», однако решил расторгнуть контракт с этой командой по обоюдному согласию.