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Ролан Гаррос
07 июня 2025, 09:24 | Обновлено 07 июня 2025, 09:25
47
0

АЛЬКАРАС: «Я стараюсь ценить каждый финал, как будто он первый»

Действующий чемпион Ролан Гаррос дал пресс-конференцию

07 июня 2025, 09:24 | Обновлено 07 июня 2025, 09:25
47
0
АЛЬКАРАС: «Я стараюсь ценить каждый финал, как будто он первый»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) сыграет в финале Открытого чемпионата Франции 2025. В полуфинале испанец обыграл Лоренцо Музетти, который снялся с матча в четвертом сете из-за травмы.

Карлитос прибавлял от матча к матчу по ходу турнира в Париже. На пресс-конференции он рассказал, как воспринял полуфинальный поединок, несмотря на травму соперника и оценил свою форму перед решающим матчем в воскресенье.

«Что я играю в воскресенье? Матч по теннису – просто и ясно.

Я стремлюсь быть в таких ситуациях, в этих раундах, бороться за выход в финалы. Я стараюсь не воспринимать это как должное. То, что я уже пять раз играл в финалах «Шлемов» в столь юном возрасте – в 22 года, – не означает, что так будет и дальше.

Я стараюсь ценить каждый финал, как будто он первый. В этом и есть красота – не думать о прошлом, а наслаждаться настоящим, ценить сам факт выхода в финал. Нельзя ничего воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Физически особо ничего не поменялось. Я просто становлюсь лучше, учусь понимать себя с каждым годом: что мне нужно, что работает, а что нет. Исходя из этого, выстраиваю правильный путь в карьере.

Ментально я учусь на пройденных ситуациях: финалах «Шлемов», плохих и хороших моментах. Это формирует устойчивую психологию, способную справляться с трудностями. Мне уже 22 – пора взрослеть. Пора расти и учиться.

Получение опыта не означает, что я стану спокойным и никогда не буду жаловаться, или что у меня не будет выражения на лице. Это лишь означает, что ты не даешь этим эмоциям влиять на тебя слишком долго. Сегодня были моменты, когда я злился, когда что-то не шло – я жаловался, пнул сиденье. Но я знаю – это временно. Выплескиваешь эмоции и стараешься, чтобы на следующем розыгрыше ты был в лучшей форме. Главное – чтобы это не мешало дольше двух геймов. Может, я не такой, как другие, но для меня важно отпустить это через одно-два очка и идти дальше».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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