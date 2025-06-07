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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 09:12 | Обновлено 07 июня 2025, 09:28
483
0

Ребров определился. Стала известна заявка сборной на матч против Канады

Поединок пройдет 7 июня в 22:30 в канадском городе Торонто

07 июня 2025, 09:12 | Обновлено 07 июня 2025, 09:28
483
0
Ребров определился. Стала известна заявка сборной на матч против Канады
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой команды на ближайший матч в Торонто против Канады.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.

Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва готовятся к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочной группы (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

Заявка сборной Украины на матч с Канадой (по номерам)

  • 1. Андрей Лунин, 2. Александр Мартинюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Кабаев, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 15. Виктор Цыганков, 16. Артём Бондаренко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Николай Михайленко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык, 25. Егор Назарина.

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Канады

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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