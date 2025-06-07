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  4. «Пять-шесть игроков». Шандрук озвучил трансферные планы Вереса
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 08:26 |
318
0

«Пять-шесть игроков». Шандрук озвучил трансферные планы Вереса

Специалист считает, что в конце прошлого сезона его команде не хватило свежести

07 июня 2025, 08:26 |
318
0
«Пять-шесть игроков». Шандрук озвучил трансферные планы Вереса
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье, озвучив причины провала «волков» в конце прошлого сезона.

«Сколько новых игроков ждать? Спортивный директор Юрий Габовда на наблюдательном совете сказал, что пять-шесть футболистов – это действительно те игроки, которые нам нужны для комплектации команды, хорошей обоймы.

В прошлом чемпионате, по нашему мнению, нам не хватило двух-трех игроков. Возможно, у нас и концовка немного лучше была бы. Но опять же это из области теории», – сказал Шандрук.

В прошлом сезоне «Верес» занял 9 строчку турнирной таблицы с 36 баллами после 30 сыгранных матчей.

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Олег Шандрук Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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