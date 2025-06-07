«Пять-шесть игроков». Шандрук озвучил трансферные планы Вереса

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье, озвучив причины провала «волков» в конце прошлого сезона.

«Сколько новых игроков ждать? Спортивный директор Юрий Габовда на наблюдательном совете сказал, что пять-шесть футболистов – это действительно те игроки, которые нам нужны для комплектации команды, хорошей обоймы.

В прошлом чемпионате, по нашему мнению, нам не хватило двух-трех игроков. Возможно, у нас и концовка немного лучше была бы. Но опять же это из области теории», – сказал Шандрук.

В прошлом сезоне «Верес» занял 9 строчку турнирной таблицы с 36 баллами после 30 сыгранных матчей.