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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 04:17 | Обновлено 07 июня 2025, 04:36
62
0

Ребров пояснил, почему в сборную Украины не вызван Ярмоленко

В канадском Торонто состоялась пресс-конференция главного тренера сборной

07 июня 2025, 04:17 | Обновлено 07 июня 2025, 04:36
62
0
Ребров пояснил, почему в сборную Украины не вызван Ярмоленко
УАФ. Сергей Ребров

Вечером 6 июня в канадском Торонто состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

В состав команды не был включен форвард киевского Динамо Андрей Ярмоленко.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал о причинах невызова форварда Динамо:

«Что касается Ярмоленко – ну, я очень уважаю Андрея. Я считаю, что он провел очень хороший сезон. Ему 36 лет, и это товарищеский турнир. Если бы сейчас была официальная игра, то 100% его бы вызвали в сборную. Поэтому будем смотреть на следующие игры. Сейчас я дал ему отдохнуть – так же, как и Виталию Буяльскому.

Остальные игроки – все здесь. И я думаю, те игроки, которых мы вызвали впервые, они заслуживают этот вызов. И очень важно – я сказал им: не только показывать такую игру в своих командах, а закрепиться в первой команде и показывать такую же игру, как они показывали в чемпионате Украины».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Торонто

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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