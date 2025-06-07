Ребров пояснил, почему в сборную Украины не вызван Ярмоленко
В канадском Торонто состоялась пресс-конференция главного тренера сборной
Вечером 6 июня в канадском Торонто состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.
В состав команды не был включен форвард киевского Динамо Андрей Ярмоленко.
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал о причинах невызова форварда Динамо:
«Что касается Ярмоленко – ну, я очень уважаю Андрея. Я считаю, что он провел очень хороший сезон. Ему 36 лет, и это товарищеский турнир. Если бы сейчас была официальная игра, то 100% его бы вызвали в сборную. Поэтому будем смотреть на следующие игры. Сейчас я дал ему отдохнуть – так же, как и Виталию Буяльскому.
Остальные игроки – все здесь. И я думаю, те игроки, которых мы вызвали впервые, они заслуживают этот вызов. И очень важно – я сказал им: не только показывать такую игру в своих командах, а закрепиться в первой команде и показывать такую же игру, как они показывали в чемпионате Украины».
ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Торонто
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