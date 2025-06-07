ОФЦИИАЛЬНО. Бразильский топ-клуб подписал экс-хавбека Арсенала

Итальянский хавбек Жоржиньо, экс-футболист «Арсенала», официально стал игроком бразильского клуба «Фламенго».

Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним полузащитником, который недавно покинул лондонский «Арсенал» в статусе свободного агента. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2028 года. В новой команде итальянец бразильского происхождения будет играть под 21-м номером.

Жоржиньо присоединился к «Арсеналу» в январе 2023 года из «Челси» за 11,3 млн евро. За полтора года в футболке лондонского клуба он провел 79 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. В прошлом сезоне АПЛ хавбек потерял место в основном составе и принял участие лишь в 15 матчах чемпионата Англии. Более стабильно он играл в других турнирах, включая Лигу чемпионов, где отметился забитым мячом в ворота «Жироны».

До «Арсенала» Жоржиньо выступал за «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов (2021), Лигу Европы (2019), Суперкубок УЕФА (2021) и клубный чемпионат мира (2021). В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы 2020 года, а также был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА и занял третье место в голосовании на «Золотой мяч».

Футболист, полное имя которого Жорже Луис Фрелло Фильо, родился в бразильском городе Имбитуба, но еще в юном возрасте переехал в Италию, где начал карьеру в «Вероне», а позже выступал за «Наполи». Именно в Неаполе он завоевал свои первые крупные трофеи — Кубок Италии (2014) и Суперкубок Италии (2014).

Жоржиньо уже присоединился к «Фламенго» и будет готовиться к клубному чемпионату мира 2025, в котором его новый клуб начнет выступления 16 июня матчем против «Эсперанса» из Туниса.