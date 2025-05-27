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  4. Итальянский полузащитник Арсенала попрощался с клубом
Англия
27 мая 2025, 19:27 |
363
0

Итальянский полузащитник Арсенала попрощался с клубом

Жоржиньо поблагодарил клуб и сообщил о своем уходе

27 мая 2025, 19:27 |
363
0
Итальянский полузащитник Арсенала попрощался с клубом
jorginhofrello

33-летний итальянец бразильского происхождения Жоржиньо сообщил, что покидает лондонский «Арсенал».

Об этом он информировал на своих страницах в соцсетях.

Жоржиньо выступал за «канониров» с 2023 года. До этого он играл за другой лондонский клуб – «Челси».

В этом сезоне полузащитник сыграл 27 матчей во всех турнирах и отличился одним мячом.

Также Жоржиньо играл за итальянские клубы «Верона» и «Наполи».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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naverland
Хорошая финансовая разгрузка.
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