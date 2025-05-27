Итальянский полузащитник Арсенала попрощался с клубом

33-летний итальянец бразильского происхождения Жоржиньо сообщил, что покидает лондонский «Арсенал».

Об этом он информировал на своих страницах в соцсетях.

Жоржиньо выступал за «канониров» с 2023 года. До этого он играл за другой лондонский клуб – «Челси».

В этом сезоне полузащитник сыграл 27 матчей во всех турнирах и отличился одним мячом.

Также Жоржиньо играл за итальянские клубы «Верона» и «Наполи».