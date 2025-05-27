Англия27 мая 2025, 19:27 |
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Итальянский полузащитник Арсенала попрощался с клубом
Жоржиньо поблагодарил клуб и сообщил о своем уходе
27 мая 2025, 19:27 |
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33-летний итальянец бразильского происхождения Жоржиньо сообщил, что покидает лондонский «Арсенал».
Об этом он информировал на своих страницах в соцсетях.
Жоржиньо выступал за «канониров» с 2023 года. До этого он играл за другой лондонский клуб – «Челси».
В этом сезоне полузащитник сыграл 27 матчей во всех турнирах и отличился одним мячом.
Также Жоржиньо играл за итальянские клубы «Верона» и «Наполи».
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