Зинченко на выход. Арсенал продаст шесть игроков из-за неудачного сезона
Три защитника, полузащитник и два нападающих уйдут после завершения нынешней кампании
7 мая состоялся матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Арсенал». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в решающий раунд (3:1 по сумме двух встреч).
Таким образом, подопечные Микеля Артеты прекратили борьбу в еврокубках, а ранее потеряли шансы на чемпионство в Английской Премьер-лиге. Кроме того, «канониры» вылетели из двух внутренних кубков.
В связи с неудачным сезоном руководство лондонского клуба готовит масштабную перестройку, в ходе которой попрощаютяс с шестью футболистами. Об этом сообщает сайт Football Transfers.
Полузащитник Жоржиньо покинет клуб после завершения текущего сезона, так как у него завершается контракт. Нападающие Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард разочаровали тренерский штаб и будут выставлены на трансфер.
«Арсенал» намерен избавиться и от троих защитников – Якуба Кивиора, Александра Зинченко и Риккардо Калафьори. Поляк и украинец проигрывают конкуренцию своим одноклубникам и не смогут рассчитывать на игровое время, а вот с итальянцем руководство пока не знает, что делать.
Калафьори пропускает слишком много матчей из-за постоянных травм, поэтому «канониры» не уверены в стабильности этого игрока. Окончательное решение о Риккардо будет принято после завершения текущего сезона.
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