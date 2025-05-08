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  4. Зинченко на выход. Арсенал продаст шесть игроков из-за неудачного сезона
Лига чемпионов
08 мая 2025, 13:45 | Обновлено 08 мая 2025, 13:48
1374
2

Зинченко на выход. Арсенал продаст шесть игроков из-за неудачного сезона

Три защитника, полузащитник и два нападающих уйдут после завершения нынешней кампании

08 мая 2025, 13:45 | Обновлено 08 мая 2025, 13:48
1374
2
Зинченко на выход. Арсенал продаст шесть игроков из-за неудачного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

7 мая состоялся матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Арсенал». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в решающий раунд (3:1 по сумме двух встреч).

Таким образом, подопечные Микеля Артеты прекратили борьбу в еврокубках, а ранее потеряли шансы на чемпионство в Английской Премьер-лиге. Кроме того, «канониры» вылетели из двух внутренних кубков.

В связи с неудачным сезоном руководство лондонского клуба готовит масштабную перестройку, в ходе которой попрощаютяс с шестью футболистами. Об этом сообщает сайт Football Transfers.

Полузащитник Жоржиньо покинет клуб после завершения текущего сезона, так как у него завершается контракт. Нападающие Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард разочаровали тренерский штаб и будут выставлены на трансфер.

«Арсенал» намерен избавиться и от троих защитников – Якуба Кивиора, Александра Зинченко и Риккардо Калафьори. Поляк и украинец проигрывают конкуренцию своим одноклубникам и не смогут рассчитывать на игровое время, а вот с итальянцем руководство пока не знает, что делать.

Калафьори пропускает слишком много матчей из-за постоянных травм, поэтому «канониры» не уверены в стабильности этого игрока. Окончательное решение о Риккардо будет принято после завершения текущего сезона.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Якуб Кивиор Риккардо Калафьори Жоржиньо Габриэл Мартинелли Леандро Троссард трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Гвардіола довго возився з Зінченко, зумів зробити з нього хорошого гравця, але не зіркового. Зіні треба йти в команду-середняка АПЛ, де у нього будуть більші шанси закріпитися в основі. 
Були чутки про Боруссія Дортмунд, але там йому нічого не світить,а  в Турцію я би не радив зовсім.
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0
kadaad
Турция, а потом возвращение в ЧУ ждет!
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