Ему не сделали визу? Ребров пояснил отсутствие Сикана, Миколенко и Довбика

Вечером 6 июня в канадском Торонто состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Стало известно, почему в составе сборной на турнире Canadian Shield отсутствуют Даниил Сикан (Трабзонспор), Виталий Миколенко (Эвертон) и Артем Довбик (Рома).

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал:

«Во-первых, по форварду. К сожалению, мы рассчитывали на Данила Сикана, но в последний момент он не сделал паспорт. Не он – не сделал, посольство не сделало. Он хотел ехать, никаких вопросов. Поэтому, к сожалению, мы в последний момент… У нас не было возможности даже оформить документы для второго игрока на этой позиции. Но я считаю, у нас есть игроки, которые могут сыграть на этой позиции.

Что касается заявки – да, было несколько игроков, которые обратились ко мне с просьбой не вызывать их, потому что есть повреждения, нужно время на восстановление. И действительно я позволил им, это Миколенко и Довбик. Они провели очень тяжелый сезон, и для них важно было еще залечить свои травмы».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Торонто