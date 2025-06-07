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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 01:09 | Обновлено 07 июня 2025, 01:17
128
0

Ему не сделали визу? Ребров пояснил отсутствие Сикана, Миколенко и Довбика

Коуч сборной Украины разрешил двум игрокам залечить свои травмы

07 июня 2025, 01:09 | Обновлено 07 июня 2025, 01:17
128
0
Ему не сделали визу? Ребров пояснил отсутствие Сикана, Миколенко и Довбика
УАФ. Сергей Ребров

Вечером 6 июня в канадском Торонто состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Стало известно, почему в составе сборной на турнире Canadian Shield отсутствуют Даниил Сикан (Трабзонспор), Виталий Миколенко (Эвертон) и Артем Довбик (Рома).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал:

«Во-первых, по форварду. К сожалению, мы рассчитывали на Данила Сикана, но в последний момент он не сделал паспорт. Не он – не сделал, посольство не сделало. Он хотел ехать, никаких вопросов. Поэтому, к сожалению, мы в последний момент… У нас не было возможности даже оформить документы для второго игрока на этой позиции. Но я считаю, у нас есть игроки, которые могут сыграть на этой позиции.

Что касается заявки – да, было несколько игроков, которые обратились ко мне с просьбой не вызывать их, потому что есть повреждения, нужно время на восстановление. И действительно я позволил им, это Миколенко и Довбик. Они провели очень тяжелый сезон, и для них важно было еще залечить свои травмы».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Торонто

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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