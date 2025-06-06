Реал готов продать за 80 млн евро футболиста, которого защищает Хаби Алонсо

Футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго пока не определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

24-летний вингер разочаровал руководство клуба и склоняется к тому, чтобы покинуть чемпионат Испании. Бразилец был недоволен отношением бывшего тренера Карло Анчелотти, но после прихода Хаби Алонсо взял паузу на размышления.

Журналист Иньяки Ангуло сообщил, что руководители королевского клуба не намерены терпеть недовольство Родриго и определились с сумой, за которую готовы отдать игрока. Если потенциальный покупатель предложит 80 млн евро, в Мадриде согласятся на трансфер.

Новый наставник Хаби Алонсо верит в вингера и считает, что он сможет стать одним из лидеров клуба в новом сезоне. Испанский специалист хотел бы сохранить футболиста в команде.

Будущая карьера Родриго должна решиться в ближайшее время – он встретится с новым главным тренером и президентом «Реала», после чего стороны примут окончательное решение.

В нынешнем сезоне бразилец провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал десять результативных передач. Ориентировочная стоимость Родриго составляет 100 млн евро.