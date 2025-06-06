Оболонь ищет помощника для нового главного тренера команды

Футболисты «Оболони» начнут подготовку к новому сезону 26 июня.Тогда же им будет представлен новый наставник – Александр Антоненко, который будет исполнять обязанности главного тренера.

Ранее он был ассистентом Сергея Шищенко, возглавлявшего «пивоваров» с сентября 2024 года и с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Как стало известно Sport.ua, «Оболонь» сосредоточилась на поиске помощника Антоненко, ведь вместе с Шищенко команду покинул и второй тренер Николай Гибалюк.

А вот замену тренеру вратарей Артему Кичаку, решившему продолжить карьеру в перволиговой «Буковине», нашли быстро. Дениса Шаповалова, который отвечал за подготовку киперов в «Оболони» (U-19), перевели в главную команду.

В подготовительный период «Оболонь» планирует сыграть 6 спаррингов.

Ранее сообщалось, что президент «Оболони» Александр Слободян рассказал о том, что не все игроки команды останутся в составе, потому что требуют новых контрактов на значительно улучшенных условиях.