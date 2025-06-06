Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь ищет помощника для нового главного тренера команды
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 21:50 |
652
0

Оболонь ищет помощника для нового главного тренера команды

С тренером для вратарей «пивовары» уже определились

06 июня 2025, 21:50 |
652
0
Оболонь ищет помощника для нового главного тренера команды
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Футболисты «Оболони» начнут подготовку к новому сезону 26 июня.Тогда же им будет представлен новый наставник – Александр Антоненко, который будет исполнять обязанности главного тренера.

Ранее он был ассистентом Сергея Шищенко, возглавлявшего «пивоваров» с сентября 2024 года и с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Как стало известно Sport.ua, «Оболонь» сосредоточилась на поиске помощника Антоненко, ведь вместе с Шищенко команду покинул и второй тренер Николай Гибалюк.

А вот замену тренеру вратарей Артему Кичаку, решившему продолжить карьеру в перволиговой «Буковине», нашли быстро. Дениса Шаповалова, который отвечал за подготовку киперов в «Оболони» (U-19), перевели в главную команду.

В подготовительный период «Оболонь» планирует сыграть 6 спаррингов.

Ранее сообщалось, что президент «Оболони» Александр Слободян рассказал о том, что не все игроки команды останутся в составе, потому что требуют новых контрактов на значительно улучшенных условиях.

По теме:
Стало известно, получит ли Оболонь компенсацию за уход Шищенко
Олег ШЕЛАЕВ: «Экспериментов в Канаде у сборной Украины не будет»
Полуфиналист Кубка Украины продлил контракт из капитаном команды
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Сергей Шищенко Александр Антоненко Николай Гибалюк Артем Кичак Денис Шаповалов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21
Футбол | 06 июня 2025, 20:23 6
Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21
Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21

6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными

Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Футбол | 06 июня 2025, 12:52 1
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины

Бывший главный тренер сине-желтых избрал Андрея Шевченко

Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 06.06.2025, 00:25
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Футбол | 05.06.2025, 23:59
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Реал готов продать за 80 млн евро футболиста, которого защищает Хаби Алонсо
Футбол | 06.06.2025, 22:20
Реал готов продать за 80 млн евро футболиста, которого защищает Хаби Алонсо
Реал готов продать за 80 млн евро футболиста, которого защищает Хаби Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 2
Бокс
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 6
Футбол
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 24
Футбол
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 7
Футбол
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
04.06.2025, 21:21 4
Футбол
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
04.06.2025, 18:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем