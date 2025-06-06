Стало известно, получит ли Оболонь компенсацию за уход Шищенко

Спортивный директор ФК «Оболонь» Олег Мазуренко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с главным тренером «пивоваров» Сергеем Шищенко.

«Это был выбор Шищенко. Если человек не хочет работать, ты же его не будешь удерживать насильно. Это только навредит. Поэтому считаю, что президент ФК «Оболонь» Александр Слободян правильно поступил, решив отпустить Шищенко, несмотря на то, что у него еще был контракт на два года.

Ведь только когда есть согласие в коллективе, доверие, то можно добиться успехов. «Оболонь» не потребовала никакой компенсации от клуба, где Шищенко собирается продолжить карьеру».

Сергей Шищенко 16 июня будет представлен в качестве главного тренера «Буковины».

Ранее сообщалось, что президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал прекращение сотрудничества с Сергеем Шищенко.