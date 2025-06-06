Олег ШЕЛАЕВ: «Экспериментов в Канаде у сборной Украины не будет»

7 и 10 июня в канадском Торонто сборная Украины проведет товарищеские матчи соответственно с хозяевами и новозеландцами.

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, можно ли ожидать зрелищной игры на заокеанском турнире.

«Убежден, что прежде всего для украинской сборной соревнования в Торонто будут иметь информационное значение. Наставник Сергей Ребров захочет иметь полное представление о потенциале новичков главной команды страны и о исполнителях, которые были вызваны второй раз. Вот почему именно они будут проходить проверку боем.

Не думаю, что наши ребята, в конце концов, как и соперники постараются прыгнуть выше головы. Тем не менее, турнир более выставочный и не следует ожидать ожесточенной борьбы на каждом участке поля. К тому же, у большинства участников позади тяжелый сезон.

Склоняюсь к тому, что участники будут стараться минимизировать количество ошибок. Это также игровая практика, изюминка лишь в том, что соперники придерживаются разных стилей.

Я не думаю, что Ребров будет проводить какие-то тактические эксперименты, на вооружении будет обычная схема 4-1-4-1. Важно, совершенствовать те наработки, которых придерживается сборная под руководством Реброва.

Я буду осторожен в прогнозах: наши могут победить, но если и не займут первое место, то это не критично. Ведь только идет подготовка к осеннему отбору на мировой чемпионат.

Ранее сообщалось, что сборная Украины завершает подготовку к игре против Канады.