Страшный сон Мбаппе. Ямаль выбил француза из четырех турниров за сезон

5 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором сошлись сборные Испании и Франции. Подопечные Луиса де ла Фуэнте в невероятном поединке одолели соперника со счетом 5:4.

В составе победителей дубль оформил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который в очередной раз оказался сильнее футболиста мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Дело в том, что в сезоне 2024/25 испанец сумел выбить француза из четырех турниров – «Барселона» победила «Реал» в Кубке и Суперкубке Испании, а сборная Испании оказалась сильнее команды Франции в полуфинале Лиги наций и полуфинале Евро-2024.

Кроме того, Ламин и Киллиан дважды пересекались в чемпионате Испании, но и здесь победителем оказался 17-летний вундеркинд. Каталонский клуб одолел «сливочных» со счетом 4:0 и 4:3.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне, в которых забил 15 голов и отдал 25 результативных передач.