Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Страшный сон Мбаппе. Ямаль выбил француза из четырех турниров за сезон
Испания
06 июня 2025, 21:25 |
710
1

Страшный сон Мбаппе. Ямаль выбил француза из четырех турниров за сезон

5 июня сборная Испании одолела Францию в полуфинале Лиги наций

06 июня 2025, 21:25 |
710
1
Страшный сон Мбаппе. Ямаль выбил француза из четырех турниров за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

5 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором сошлись сборные Испании и Франции. Подопечные Луиса де ла Фуэнте в невероятном поединке одолели соперника со счетом 5:4.

В составе победителей дубль оформил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который в очередной раз оказался сильнее футболиста мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Дело в том, что в сезоне 2024/25 испанец сумел выбить француза из четырех турниров – «Барселона» победила «Реал» в Кубке и Суперкубке Испании, а сборная Испании оказалась сильнее команды Франции в полуфинале Лиги наций и полуфинале Евро-2024.

Кроме того, Ламин и Киллиан дважды пересекались в чемпионате Испании, но и здесь победителем оказался 17-летний вундеркинд. Каталонский клуб одолел «сливочных» со счетом 4:0 и 4:3.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне, в которых забил 15 голов и отдал 25 результативных передач.

По теме:
Реал готов продать за 80 млн евро футболиста, которого защищает Хаби Алонсо
Форвард Реала – главная цель Арсенала на лето. Клуб готов тратить деньги
«Уже как год пересидел в Шахтере»: Левченко – о перспективах Судакова
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Испания - Франция Ламин Ямаль Килиан Мбаппе
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21
Футбол | 06 июня 2025, 20:23 6
Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21
Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21

6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными

Стало известно, получит ли Оболонь компенсацию за уход Шищенко
Футбол | 06 июня 2025, 21:33 0
Стало известно, получит ли Оболонь компенсацию за уход Шищенко
Стало известно, получит ли Оболонь компенсацию за уход Шищенко

Спортивный директор киевского клуба прокомментировал изменения на посту главного тренера «пивоваров»

Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Футбол | 06.06.2025, 08:49
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 06.06.2025, 04:44
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Футбол | 06.06.2025, 04:10
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Не Ямаль вибив, а команда за яку він грає. За індивідуальними показниками Мбаппе кращий і в Іспанії і в Європі. Отримав і пічічі і золоту бутсу. Хоча звичайно треба трофеї. Але справа не в Ямалі і Мбаппе особисто... 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 7
Футбол
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 38
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
04.06.2025, 18:28 5
Футбол
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 6
Футбол
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
04.06.2025, 23:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем