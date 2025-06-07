Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко мог не вернуться в Динамо. У него было привлекательное предложение
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 22:58 |
339
0

Шевченко мог не вернуться в Динамо. У него было привлекательное предложение

Украинец после ухода из «Милана» мог продолжить карьеру в Канаде

07 июня 2025, 22:58 |
339
0
Шевченко мог не вернуться в Динамо. У него было привлекательное предложение
УАФ. Андрей Шевченко

Тренер сборной Канады Джесси Марш перед контрольным матчем против сборной Украины рассказал, как Андрей Шевченко мог когда-то перейти в «Монреаль».

«Я когда-то приглашал Шевченко в Монреаль, когда тренировал этот клуб. У нас был получасовой разговор, мы обсуждали трансфер. Однако он решил вернуться в свой родной клуб – киевское Динамо», – заявил тренер Марш.

Ранее наставник Канады Джесси Марш перед товарищеским матчем против сборной Украины поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором.

По теме:
ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины
ВИДЕО. Дэвид огорчил Украину. Канада забила второй гол в ворота Трубина 
ВИДЕО. Особенная капитанская повязка Матвиенко на матч с Канадой
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Джесси Марш Монреаль Импакт
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Футбол | 07 июня 2025, 02:50 1
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити

«Горожан» покинет Джек Грилиш

Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Футбол | 07 июня 2025, 06:05 8
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии

Вечером 6 марта состоялись матчи 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026

Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Футбол | 07.06.2025, 03:45
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
Теннис | 07.06.2025, 19:39
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Было только две игры. Нас просто убивали»
Футбол | 07.06.2025, 21:39
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Было только две игры. Нас просто убивали»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Было только две игры. Нас просто убивали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 5
Теннис
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
05.06.2025, 17:05 18
Футбол
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем