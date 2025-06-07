Шевченко мог не вернуться в Динамо. У него было привлекательное предложение

Тренер сборной Канады Джесси Марш перед контрольным матчем против сборной Украины рассказал, как Андрей Шевченко мог когда-то перейти в «Монреаль».

«Я когда-то приглашал Шевченко в Монреаль, когда тренировал этот клуб. У нас был получасовой разговор, мы обсуждали трансфер. Однако он решил вернуться в свой родной клуб – киевское Динамо», – заявил тренер Марш.

Ранее наставник Канады Джесси Марш перед товарищеским матчем против сборной Украины поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором.