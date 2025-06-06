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Англия
06 июня 2025, 18:53 | Обновлено 06 июня 2025, 19:24
535
0

Источник. Участник Лиги чемпионов от Англии остался без главного тренера

Тоттенхэм в ближайшее время объявит об увольнении Постекоглу

06 июня 2025, 18:53 | Обновлено 06 июня 2025, 19:24
535
0
Источник. Участник Лиги чемпионов от Англии остался без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

59-летний австралийский главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу уволен с должности.

Об этом сообщает журналист издания Telegraph Мэтт Лоу.

По информации источника, клуб в ближайшее время сообщит о своем решении официально.

Постекоглу присоединился к лондонцам в 2023 году. За это время главный тренер смог выиграть с клубом Лигу Европы. Но результаты в Английской Премьер-лиге не удовлетворили руководство клуба, ведь «Тоттенхэм» в итоге завершил чемпионат на 17-й позиции.

Анже Постекоглу имеет в своей карьере интересное свойство: в каждом клубе, где он работал, результат появлялся только со второго сезона. В «Тоттенхэме» тренер выиграл еврокубок на второй год работы, но руководство это не убедило.

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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