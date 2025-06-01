Лига Европы не спасла. Тоттенхэм заменит главного тренера летом
Руководство клуба решило уволить Анже Постекоглу
59-летний австралийский главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу будет уволен с должности в ближайшее время.
Об этом сообщает инсайдер Саша Тавольери.
Известно, что в ближайшее время Анже Постекоглу перестанет быть тренером «шпор».
На его место уже готовят замену. Сообщается, что им станет тренер «Брентфорда» Томас Франк. Кстати, при Франке украинский полузащитник Егор Ярмолюк стабильно выходил в составе клуба. На счету Егора 35 матчей.
«Брентфорд» занял 10-ю строчку в Английской Премьер-лиге.
«Тоттенхэм» занял 17-ю строчку в АПЛ, но команда квалифицировалась в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.
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