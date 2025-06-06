Forza! Эррани и Паолини деклассировали россиянок в полуфинале Ролан Гаррос

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини вышли в финал парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025.

В полуфинале грунтового мейджора в Париже итальянки в двух сетах разгромили «нейтральный» тандем Мирра Андреева / Диана Шнайдер за 1 час и 4 минуты.

Ролан Гаррос 2025. Пары, 1/2 финала

Мирра Андреева / Диана Шнайдер [6] – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) [2] – 0:6, 1:6

Эррани и Паолини в пятый раз провели очное противостояние против Андреевой и Шнайдер. На счету Сары и Жасмин четыре победы над россиянкам.

В финале Ролан Гаррос Эррани и Паолини сыграют против дуэта Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия). Решающий поединок состоится 8 июня.

Сара и Жасмин выиграли 10-й матч подряд. До старта слэма во Франции они стали чемпионками на тысячнике в Риме.

Днем ранее Эррани завоевала титул РГ-2025 в миксте вместе с Андреа Вавассори.

Жасмин и Сара проведут второй совместный финал на турнирах Grand Slam. В 2024 они уступили Катерине Синяковой и Коко Гауфф на кортах РГ. В прошлом году итальянки также стали олимпийскими чемпионками в Париже.