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Молодежные турниры
06 июня 2025, 20:43 | Обновлено 06 июня 2025, 20:57
109
0

Мурсия U-21 – Украина U-20 – 0:2. Гаджиев и Караман. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Испании

06 июня 2025, 20:43 | Обновлено 06 июня 2025, 20:57
109
0
Мурсия U-21 – Украина U-20 – 0:2. Гаджиев и Караман. Видео голов и обзор
УАФ

Во время учебно-тренировочного сбора в Испании сборная Украины U-20 (игроки 2005 г.р. и мол.) провела товарищеский поединок.

Соперником был испанский футбольный клуб Мурсия U-21. Матч прошел за закрытыми дверями.

Подопечные Дмитрия Михайленко благодаря забитым мячам Рамика Гаджиева и Ярослава Карамана (с пенальти) одержали победу со счетом 2:0.

Во время подготовки к юниорскому чемпионату мира 2025 сборная Украины U-20 в Испании проведет еще один товарищеский поединок. Команда Дмитрия Михайленко 10 июня встретится со сборной США U-19.

Украинская команда готовится к чемпионату мира U-20, который пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили. В групповом турнире украинцы сыграют против команд Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

Товарищеский матч. 6 июня, Испания

Мурсия U-21 – Украина U-20 – 0:2

Голы: Рамик Гаджиев, Ярослав Караман (пен)

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи Дмитрий Михайленко учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-20 Реал Мурсия Рамик Гаджиев Ярослав Караман видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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