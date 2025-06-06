«Очень странно»: экс-игрок сборной Украины – о выборе Сергея Реброва

Завтра, 7 июня, национальная сборная Украины сыграет свой первый матч на турнире Canadian Shield против команды Канады. В эксклюзивном интервью Sport.ua бывший полузащитник сине-желтых Евгений Левченко негативно высказался о том, что в сборной на этом сборе присутствует всего один нападающий.

– Конечно, я не тренер и не мне принимать решения по составу, – сказал Левченко. – Но если мы по различным причинам не вызываем Артема Довбыка или Владислава Ваната, то, возможно, наставник хочет поэкпериментировать с системой, в противном случае, почему не попробовать второго бомбардира чемпионата Украины Егора Твердохлиба или, скажем, Александра Филиппова. Для меня очень странно, почему в списке только один форвард Роман Яремчук.

Отметим, что за свою карьеру Евгений Левченко выступал за нидерландские команды «Витесс», «Хелмонд Спорт», «Камбюр», «Спарта», «Гронинген» и «Виллем II», а также австралийскую «Аделаиду Юнайтед».

В составе национальной сборной Украины полузащитник провел восемь матчей.