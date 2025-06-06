Клуб УПЛ утвердит специалиста в качестве главного тренера

Футболисты «Колоса» возвращаются из отпуска 24 июня и будут готовиться к новому сезону в Ковалевке. Запланировано 6 спаррингов, в том числе с «Вересом» в начале июля.

Как стало известно Sport.ua, уже в ближайшее время исполняющему обязанности главного тренера Руслану Костышину и его помощнику Олегу Шелаеву будет предложено подписать новые контракты.

По имеющейся информации, сейчас решается вопрос, остаются ли в «Колосе» венесуэльский легионер Боливар и украинцы Алексей Сидоров и Эдуард Козик, у которых закончился срок аренды.

В то же время вернулись из аренды Антон Салабай и Олег Ильин – соответственно из «Ворсклы» и «Оболони».

В межсезонье ковалевцы планируют усилиться 4-5 новобранцами.

Ранее мы сообщали, что опытный защитник «Колоса» покинет команду в летнее межсезонье.