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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 16:52 |
1491
0

Клуб УПЛ утвердит специалиста в качестве главного тренера

«Колос» готовит для Руслана Костышина контракт

06 июня 2025, 16:52 |
1491
0
Клуб УПЛ утвердит специалиста в качестве главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты «Колоса» возвращаются из отпуска 24 июня и будут готовиться к новому сезону в Ковалевке. Запланировано 6 спаррингов, в том числе с «Вересом» в начале июля.

Как стало известно Sport.ua, уже в ближайшее время исполняющему обязанности главного тренера Руслану Костышину и его помощнику Олегу Шелаеву будет предложено подписать новые контракты.

По имеющейся информации, сейчас решается вопрос, остаются ли в «Колосе» венесуэльский легионер Боливар и украинцы Алексей Сидоров и Эдуард Козик, у которых закончился срок аренды.

В то же время вернулись из аренды Антон Салабай и Олег Ильин – соответственно из «Ворсклы» и «Оболони».

В межсезонье ковалевцы планируют усилиться 4-5 новобранцами.

Ранее мы сообщали, что опытный защитник «Колоса» покинет команду в летнее межсезонье.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Костышин назначение тренера Колос Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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