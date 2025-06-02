Украина. Премьер лига02 июня 2025, 00:23 | Обновлено 02 июня 2025, 01:01
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Опытный защитник Колоса покинет команду в летнее межсезонье
Защитник Владислав Емец проходит восстановление после травмы
02 июня 2025, 00:23 | Обновлено 02 июня 2025, 01:01
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Украинский защитник Владислав Емец покинет «Колос» в летнее межсезонье.
27-летний фулбек не сыграл ни одного матча в сезоне УПЛ 2024/25 из-за травмы, от которой сейчас восстанавливается.
Параллельно с реабилитацией защитник подыскивает новый клуб.
Клуб «Колос» из Ковалевки завершил чемпионат на 10-м месте с 36 очками.
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