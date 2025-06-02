Опытный защитник Колоса покинет команду в летнее межсезонье

Украинский защитник Владислав Емец покинет «Колос» в летнее межсезонье.

27-летний фулбек не сыграл ни одного матча в сезоне УПЛ 2024/25 из-за травмы, от которой сейчас восстанавливается.

Параллельно с реабилитацией защитник подыскивает новый клуб.

Клуб «Колос» из Ковалевки завершил чемпионат на 10-м месте с 36 очками.