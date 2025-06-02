Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опытный защитник Колоса покинет команду в летнее межсезонье
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 00:23 | Обновлено 02 июня 2025, 01:01
31
0

Опытный защитник Колоса покинет команду в летнее межсезонье

Защитник Владислав Емец проходит восстановление после травмы

02 июня 2025, 00:23 | Обновлено 02 июня 2025, 01:01
31
0
Опытный защитник Колоса покинет команду в летнее межсезонье
ФК Колос Ковалевка. Владислав Емец

Украинский защитник Владислав Емец покинет «Колос» в летнее межсезонье.

27-летний фулбек не сыграл ни одного матча в сезоне УПЛ 2024/25 из-за травмы, от которой сейчас восстанавливается.

Параллельно с реабилитацией защитник подыскивает новый клуб.

Клуб «Колос» из Ковалевки завершил чемпионат на 10-м месте с 36 очками.

По теме:
Лунин узнал, сможет ли Куртуа сыграть за Реал на КЧМ-2025 после травмы
Известный клуб определился с суммой, которую готов заплатить за Лунина
Шанс для Артема? Гасперини определился с судьбой Довбика в Роме
Владислав Емец Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы травма Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
Футбол | 02 июня 2025, 00:21 0
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»

Аргентинец – о Тьерри Анри

Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Бокс | 01 июня 2025, 09:14 3
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»

Тренер британца – о причине снятия боя с Паркером

Пиастри выиграл Гран-при Испании, драма Ферстаппена, Леклера и Расселла
Авто/мото | 01.06.2025, 17:45
Пиастри выиграл Гран-при Испании, драма Ферстаппена, Леклера и Расселла
Пиастри выиграл Гран-при Испании, драма Ферстаппена, Леклера и Расселла
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Теннис | 01.06.2025, 05:45
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Футбол | 01.06.2025, 07:44
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 74
Теннис
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 10
Футбол
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
31.05.2025, 06:14 3
Теннис
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
31.05.2025, 04:08 1
Бокс
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 6
Футбол
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
01.06.2025, 00:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем