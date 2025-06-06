Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Статистика Холанда? Мы готовы дать ему бой»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч против Норвегии в 1-м туре квалификации к Чемпионату мира 2026 года.

«В игре такого уровня нет большой разницы между командами, поэтому матч будет равным. Понятно, что в конце сезона появляются определенные проблемы, но я не могу постоянно работать и говорить об отсутствующих игроках. У меня есть возможность выбирать среди многих футболистов, и мы заменили травмированных должным образом.

Пусть в сборной Норвегии думают, что хотят. Мы сосредоточены на том, чтобы показать сильную игру. Да, многие игроки пропустят этот матч из-за травм, но это дает возможность познакомиться с новыми футболистами, которые нам помогут в будущем.

Тренер в сборной должен быть еще и психологом – чтобы футболисты не боялись ответственности и понимали, насколько такая игра привлекательна. Мы работаем над этим, и пока в команде правильная реакция. Все осознают, насколько важна эта игра.

Что касается тактики на матч, то я хочу, чтобы мы играли на всех участках поля. Команда должна прессинговать и не сидеть в обороне. Выходить на поле нужно с поднятой головой и уверенным взглядом. Мы будем играть на победу.

Диего Коппола – один из игроков молодежной сборной, за которым мы наблюдали. Это очень хороший футболист, физически развитый и сильный в воздухе. Он умеет концентрироваться на игре. Он убежден, что может заслужить место в основе.

А что касается статистики Голанда, то она говорит сама за себя, но мы верим, что способны дать ему бой», – прокомментировал Спаллетти.