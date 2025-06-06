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  4. Манчестер Юнайтед готов выложить 60 млн фунтов за одноклубника Ярмолюка
Англия
06 июня 2025, 15:35 |
436
0

Манчестер Юнайтед готов выложить 60 млн фунтов за одноклубника Ярмолюка

Бриан Мбемо в ближайшее время может сменить клубную прописку

06 июня 2025, 15:35 |
436
0
Манчестер Юнайтед готов выложить 60 млн фунтов за одноклубника Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний французский форвард «Брентфорда» Бриан Мбемо в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает издание ESPN.

Известно, что руководство «красных дьяволов» повысило свое предварительное предложение до 60 миллионов фунтов (ранее клуб предлагал 55 млн).

Источник информирует, что Мбемо заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Бриан Мбемо сыграл за «Брентфорд» 47 матчей в различных турнирах и отметился 20 мячами.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» подписал Маттеуса Кунью из «Вулверхэмптона».

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Бриан Мбемо Манчестер Юнайтед Брентфорд трансферы АПЛ трансферы Егор Ярмолюк
Александр Сильченко Источник: ESPN
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