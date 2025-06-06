Манчестер Юнайтед готов выложить 60 млн фунтов за одноклубника Ярмолюка

25-летний французский форвард «Брентфорда» Бриан Мбемо в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает издание ESPN.

Известно, что руководство «красных дьяволов» повысило свое предварительное предложение до 60 миллионов фунтов (ранее клуб предлагал 55 млн).

Источник информирует, что Мбемо заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Бриан Мбемо сыграл за «Брентфорд» 47 матчей в различных турнирах и отметился 20 мячами.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» подписал Маттеуса Кунью из «Вулверхэмптона».