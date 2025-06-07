Вайлд-кард в ЛЧ. Какие клубы заслуживают играть в турнире вопреки правилам?

Основная программа футбольного сезона завершена. Дальше – только матчи сборных и клубный ЧМ. Участники еврокубков от стран с топ-лигами определены. Но, знаете, есть ощущение определенной несправедливости. Тот же слабый «Ювентус» в ЛЧ – это что-то, что огорчает. Но гораздо больше разочаровывает не выход посредственных команд в турнир, а невыход действительно интересных и перспективных проектов. Вот если бы в футболе существовал вайлд-кард – приглашение для какого-то коллектива принять участие в турнире… Просто так, без каких-либо условий. За достижения или потому, что команда может привнести в соревнование что-то свое, особенное. В других видах спорта вайлд-кард – явление вполне распространенное. Да и в футболе не является чем-то диким: тот же УЕФА рассматривал приглашение «Ливерпуля» и «Барселоны» на клубный ЧМ (а если верить некоторым СМИ, то даже предлагал это представителям клубов лично, но получил отказы) для повышения его престижности. Поэтому никто бы не удивился, если бы союз разрешил сыграть в ЛЧ некоторым командам, которые действительно этого достойны...

Этот текст – о клубах, которые заслужили получить вайлд-кард в ЛЧ по итогам сезона, который подходит к концу. Конечно, я понимаю, что максимум таким способом допущенных к турниру команд – 1-2, ведь больше – это уже пренебрежение спортивным принципом. Но я не буду брать на себя функции УЕФА и вообще ответственность – предложу больше вариантов, из которых можно было бы выбрать. Попробую вспомнить всех, кто заслуживает этого упоминания.

Лацио: лучшая среди претендентов игра в атаке

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Да, все правильно, именно этот римский коллектив, а не «Рома». Объясняю: конкретно команда Раньери заслужила выступать в ЛЧ, но в новом сезоне команды Раньери уже не будет. Придет новый тренер, который будет иметь другое видение игры. Клаудио проделал огромный объем работы, но его «Рома» не имела (и не могла иметь, потому что он возглавил ее в середине сезона) собственного стиля игры, поэтому следующий тренер будет строить почти с нуля, а не побеждать на багаже своего предшественника. Я бы хотел увидеть «Рому» Раньери в ЛЧ, но если опции «с Клаудио» нет, то и смысла заносить римлян в список тоже нет. Другое дело – «Лацио», который из-за поражения в последнем туре вообще остался без еврокубков. Даже в ЛК не сыграет, представьте себе! Но это точно не провальный сезон. Даже по результатам: по среднему ценнику своего футболиста «Лацио» вне топ-8 Серии А, выше в этой таблице в том числе «Болонья» и «Фиорентина».

Состав римлян – слабый, если задача – борьба за место в ЛЧ. Поэтому в последний момент команда и споткнулась. Но мы должны говорить о дистанции, и вот на дистанции «Лацио» – коллектив, который вполне заслужил играть в ЛЧ. В таблице ожидаемых баллов «орлы» имеют меньшее отставание от топ-4 и занимают более высокую позицию, чем в реальной. «Ювентус» квалифицировался в ЛЧ не в последнюю очередь из-за того, что перебрал очков, «Лацио» – наоборот. А еще он играл в футбол лучше всех своих конкурентов, поэтому и забил 61 мяч в чемпионате – это 3-й лучший показатель в Серии А и больше, чем у чемпиона страны. «Лацио» в топ-4 команд чемпионата по количеству ударов, в топ-5 по владению, в топ-6 по проценту проведенного в последней трети поля времени... Он дошел дальше «Ювентуса» и «Ромы» в еврокубках, победил чемпиона на его поле (1:0, такое смогла повторить только «Аталанта»). Настолько яркая команда могла бы стать украшением сезона ЛЧ.

Фрайбург: поставленные на поток победы над слабыми

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Что отличает команду-выскочку от топовой? Один из вариантов ответа на вопрос – ее результаты против слабых соперников. Вы должны помнить, что «Ливерпуль» с Клоппом начинал с того, что лишал очков лидеров – и раздавал их среднякам и аутсайдерам. И действительно большой силой и локомотивом английского футбола команда стала только тогда, когда научилась стабильно побеждать в матчах, перед которыми считалась фаворитом. Ты не будешь высоко в турнирной таблице, если не начнешь «брать свое». Так вот: «Фрайбург» научился. Он потерял 4-е место только в последнем туре при том, что за сезон обыграл команды из топ-6 ровно 0 (ноль!) раз. 12 попыток, и все – неудачные. И нет, там не абсолютное уничтожение: каждая третья дуэль против лидеров была ничейной, в 67% случаев «Фрайбург» отличался как минимум голом, только 4 раза пропускал больше 3-х мячей за 90 минут.

То есть «грифоны» давали бой лидерам – просто не могли их победить. Это проблема? Да. Однако вы видели состав команды? Там 0 звезд и полторы знакомых фамилии. Даже человек, который смотрит Бундеслигу регулярно, не смог бы, положа руку на сердце, назвать этот состав узнаваемым. Если бы был выход в ЛЧ, то было бы существенное усиление – стало бы лучше. Однако «Фрайбург» и так бы не потерялся в турнире, потому что на этапе лиги достаточно стабильно побеждать слабых («Слован», «Янг Бойз», «Динамо» З. и т.д.) – и будет тебе счастье и плей-офф. В Бундеслиге команда набрала 42 очка в 18 матчах против клубов второй половины таблицы, та же «Боруссия» Д. – 35, «Айнтрахт» – 37, даже «Байер» – 44. То есть в дуэлях, когда «Фрайбург» был фаворитом, он был ближе по успешности к паре лидеров лиги, чем ко всем остальным. Разве не круто? Вероятно, в следующем сезоне «грифоны» смогут улучшить результаты в крупных матчах и все же квалифицируются в ЛЧ, но год все же потеряют. Если бы был вайлд-кард, не пришлось бы.

Штутгарт: третья лучшая команда сезона в Германии

Только 9-я позиция в чемпионате на финише – это низко. Но давайте поищем оправдания для такого результата. Во-первых, не повезло. «Штутгарт» забил на 7 голов и набрал на 8 очков меньше, чем заслужил. Команде все испортила реализация, а если бы не она, то она была бы в топ-5, причем отставание от топ-4 в таблице ожидаемых очков – менее трех десятых. Почему реализация плохая? Из-за ухода Гирасси. И это «во-вторых». Нападающий стал лучшим бомбардиром сезона ЛЧ, поэтому «Штутгарт» просто не мог заменить футболиста столь высокого уровня. В-третьих, это не единственные потери команды прошлым летом. Также ушли Ито и Антон – основные защитники. Из-за этого «Штутгарт» много пропускал, но в чемпионате – только на 2 гола больше, чем, например, «Боруссия». То есть все не так плохо. В-четвертых, участие в трех турнирах окончательно все испортило в Б1. Осенью сил не хватало из-за ЛЧ, весной – из-за Кубка Германии.

Если даже игнорировать хорошие по игре матчи, в которых «швабы» уступили, то все равно они набрали немало качественных за сезон: победили «Ювентус» в Турине (1:0), отстояли на ноль в Леверкузене (0:0), разгромили «Боруссию» (5:1) и «Фрайбург» (4:0), еще и кубок страны выиграли без каких-либо проблем (4:2 в финале, но вели 3:0 уже после 30 минут). То есть сезон, если вспоминать памятные моменты, хороший. Просто против клубов второй половины таблицы «Штутгарт» набрал 32 очка. Было бы хотя бы 40, играл бы в ЛЧ, хотя бы 35 – финишировал бы в еврокубковой зоне в чемпионате. Да, в следующем сезоне будет радовать нас в ЛЕ (потенциальный победитель, без шуток), но такой команды-праздника со средней результативностью матчей в Б1 в 3.44 гола (в ЛЧ – 3.74) будет не хватать в главном клубном турнире Европы. Не уверен, что в ЛЧ «Штутгарт» бы регулярно побеждал, но шоу точно бы устраивал каждый тур. И бой бы дал каждому, как, например, давал «Реалу» прошлой осенью. Разве было бы плохо?

Бетис: самая техничная команда в ЛЕ

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Недавно коллектив играл в финале ЛК – и круто работал с мячом. Выходил из-под прессинга через короткую передачу, футболисты обыгрывали оппонентов за счет дриблинга, играли изысканно... Это не помогло победить, но благодаря этому «Бетис» был впереди почти час игры против соперника со значительно лучшим составом. И не нервничал. Или нервничал, но это не влияло на работу команды с мячом. Есть предположение, что Пеллегрини, который в прошлом десятилетии выигрывал чемпионат АПЛ с «Ман Сити», имеет существенное влияние на трансферы клуба – и поэтому последний подписывает контракты только с техничными исполнителями. Поэтому команда и в топ-4 Ла Лиги по количеству попыток дриблинга в исполнении футболистов, выше только «Барселона» с Ламином, «Реал Мадрид» с Вини и «Атлетик» с Уильямсом. Кстати, по проценту удачных попыток «Бетис» команду из Бильбао опережает.

По количеству коротких пасов «Бетис» опередил и «Вильярреал», и «Атлетик», по проценту точности – также. Кстати, в отличие от «субмарины», он владеет мячом в последней трети больше, чем в своей. В топ-4 по количеству ударов, уступает только тройке лидеров по забитым из-за пределов штрафной площадки голам. То есть «Бетис» играет элегантно, его работа с мячом – визуально приятная почти в каждом поединке. Да, у него есть проблемы с конвертацией атак в опасные моменты и голы, однако ни одна из команд в нашем списке не является идеальной, а эта – точно подходит для просмотра. Если бы «Бетис» в ЛЧ вышел на поле против «Ливерпуля», то почти наверняка уступил бы, но очень вероятно – в яркой манере. Забил бы гол, разыграл бы несколько эффектных комбинаций в последней трети, регулярно разбивал бы прессинг соперника короткими пасами... Этот матч было бы интересно посмотреть. Даже если бы команда не смогла выкупить Антони.

Астон Вилла: проверена большими матчами в ЛЧ

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Я думаю, вы ждали «вилланов» в этом тексте. Действительно, они являются наиболее очевидными кандидатами на «дикую карту». Главная причина – их выступление в ЛЧ в этом сезоне. Потому что если в отношении команд выше мы предполагали, что они потянут уровень конкуренции против лучших клубов, то в отношении «Виллы» мы можем быть уверены. В основном из-за поединков плей-офф в апреле, в которых коллектив едва не одолел «ПСЖ». Да еще как! Команда уступала 1:5 по сумме 2-х поединков – а затем забила трижды, упустила несколько шансов сравнять счет. Если бы дело дошло до ОТ, то именно англичане были бы ситуативными фаворитами противостояния, ведь забили 4 раза подряд и играли дома... Тогда мы бы увидели «Виллу» в полуфинале против «Арсенала», а затем, вполне возможно, поздравляли бы команду с выходом в решающий поединок турнира. Это все не кажется чем-то нереальным, потому что подопечные Эмери были близки к чуду. В очередной раз.

Ранее Эмери несколько раз выигрывал ЛЕ, а еще выходил в полуфинал ЛЧ вместе с «Вильярреалом». Теперь имеет вот такую «Виллу», которая, кстати, была убедительной не только в плей-офф – еще и финишировала в топ-8 этапа лиги, на котором победила в частности «Баварию» (1:0). А в АПЛ «Челси» и «Ньюкасл» одолела – команды, которые будут представлять Англию в ЛЧ в следующем сезоне. «Львам» всего одного балла не хватило для того, чтобы выбросить «сорок» из топ-5... В результате «Вилла» сыграет только в ЛЕ, где будет главным фаворитом на победу не только из-за фактора тренера – но и из-за того, что играет, возможно, в лучший футбол среди команд, которые не смогли квалифицироваться в ЛЧ. А вот если бы ей дали вайлд-кард, она бы смогла приобрести новых игроков и стать еще сильнее. К сожалению, стремительного прогресса в качестве состава не будет. Единственная радость: у команды очень большие шансы сыграть в ЛЧ уже в 2026-м, ведь для этого достаточно выиграть ЛЕ. Легче легкого.

Как мог бы выглядеть вайлд-кард

Было бы нечестно, если бы команда, получившая путевку в ЛЧ таким образом, собирала бы все «плюшки» наравне с теми, кто квалифицировался обычным способом. Можно было бы уменьшить награды для коллектива-счастливчика. Например, не давать ему очки в рейтинг УЕФА (или давать, скажем, половину) и выплачивать только 50 или 75% от призовых, которые он получил бы при условии традиционной квалификации в ЛЧ. Можно было бы проработать варианты. Условные «Вилла» и «Штутгарт» могли бы зайти в турнир вместо двух коллективов из квалификации. Да, из-за этого мы потеряли бы несколько команд из более слабых лиг, типа «Слована» и «Янг Бойз», но я и не предлагаю что-то абсолютно честное – только то, что было бы лучше для футбола и зрителя. А для последнего смотреть матчи «Виллы» лучше, чем поединки с участием «Слована».

Я знаю, вас волнует вопрос возможной коррупции. Чтобы избежать ее влияния, можно провести лотерею – как перед драфтами НБА и НХЛ. Бросить 5-7 названий клубов в корзину/в систему – и вытащить (или «вытащить») оттуда одно-два. Вы скажете, что здесь все еще остается пространство для подтасовки, но оно есть и во время нынешних жеребьевок еврокубков – и никто не жалуется. Я уверен, зритель принял бы такого рода правила игры, если бы УЕФА не выбирал для участия в лотерее какие-то совсем неочевидные команды. А положительная реакция – знак того, что все делается правильно и нужно продолжать. Зритель был бы доволен увидеть в ЛЧ «Виллу» осенью. И «Штутгарт». Да даже «Бетис». Это имело бы место, да и дополнительное шоу для футбола раз в год – это всегда замечательно. Вопрос только в качестве реализации. УЕФА всегда хочет заработать и принимает сомнительные решения, но организовать что-то крутое способен.

Не просто так футбольные личности регулярно говорят о необходимости изменений в этом виде спорта. Действительно, потребность в новом есть. И было бы круто, если бы этим новым стал, например, вайлд-кард, а не дополнительный турнир с сомнительной ценностью или дополнение к правилам игры рукой. Крупные футбольные организации готовы к принятию смелых решений (обновленный ЧМ – подтверждение), так пусть примут еще одно. Футбол от этого хуже не станет.