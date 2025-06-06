Аталанта нашла замену Гасперини. Он работал с Довбиком в Роме
Иван Юрич может вернуться к тренерской деятельности в Италии
Итальянская Аталанта продолжает активно искать замену Джан Пьеро Гасперини, который уже в ближайшее время возглавит римскую «Рому».
По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, бывший тренер «Ромы» Иван Юрич ведет переговоры с руководством Аталанты по сотрудничеству.
Сообщается, что у хорвата хорошие отношения со спортивным директором клуба Тони Д'Амико со времен работы в Вероне. В прошлом сезоне Юрич возглавлял сразу три клуба – Торино, Рома и Саутгемптон.
Ранее сообщалось, что Фабрицио Романо назвал нового тренера финалиста Лиги чемпионов 2024/25.
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