Аталанта нашла замену Гасперини. Он работал с Довбиком в Роме

Итальянская Аталанта продолжает активно искать замену Джан Пьеро Гасперини, который уже в ближайшее время возглавит римскую «Рому».

По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, бывший тренер «Ромы» Иван Юрич ведет переговоры с руководством Аталанты по сотрудничеству.

Сообщается, что у хорвата хорошие отношения со спортивным директором клуба Тони Д'Амико со времен работы в Вероне. В прошлом сезоне Юрич возглавлял сразу три клуба – Торино, Рома и Саутгемптон.

Ранее сообщалось, что Фабрицио Романо назвал нового тренера финалиста Лиги чемпионов 2024/25.