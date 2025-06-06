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  4. Аталанта нашла замену Гасперини. Он работал с Довбиком в Роме
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 14:21 | Обновлено 06 июня 2025, 14:25
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1

Аталанта нашла замену Гасперини. Он работал с Довбиком в Роме

Иван Юрич может вернуться к тренерской деятельности в Италии

06 июня 2025, 14:21 | Обновлено 06 июня 2025, 14:25
712
1
Аталанта нашла замену Гасперини. Он работал с Довбиком в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Итальянская Аталанта продолжает активно искать замену Джан Пьеро Гасперини, который уже в ближайшее время возглавит римскую «Рому».

По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, бывший тренер «Ромы» Иван Юрич ведет переговоры с руководством Аталанты по сотрудничеству.

Сообщается, что у хорвата хорошие отношения со спортивным директором клуба Тони Д'Амико со времен работы в Вероне. В прошлом сезоне Юрич возглавлял сразу три клуба – Торино, Рома и Саутгемптон.

Ранее сообщалось, что Фабрицио Романо назвал нового тренера финалиста Лиги чемпионов 2024/25.

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Джан Пьеро Гасперини Иван Юрич Аталанта чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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ivankondrat96
Суперечлива кандидатура. останнім часом справи у Юрича йшли не дуже
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