Гасперини принял важное решение относительно будущего Довбика в Роме
Тренер видит Артема в команде, но попросил Рому купить еще одного форварда
Бывший тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини готовится возглавить римскую «Рому».
По информации итальянских СМИ, Гасперини принял решение относительно Артема Довбика – трансфера не будет, Джан Пьеро даст Артему шанс проявить себя в следующем сезоне.
Однако, несмотря на вышесказанное, Гасперини попросил руководство «Ромы» купить летом еще одного нападающего – Николу Крстовича из «Лечче» или Лоренцо Лукку из «Удинезе».
Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Одни из главных – возраст и проблемы со спиной
Польская теннисистка уступила первой ракетке мира в трех партиях