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  4. Гасперини принял важное решение относительно будущего Довбика в Роме
Италия
06 июня 2025, 00:20 |
958
0

Гасперини принял важное решение относительно будущего Довбика в Роме

Тренер видит Артема в команде, но попросил Рому купить еще одного форварда

06 июня 2025, 00:20 |
958
0
Гасперини принял важное решение относительно будущего Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Бывший тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини готовится возглавить римскую «Рому».

По информации итальянских СМИ, Гасперини принял решение относительно Артема Довбика – трансфера не будет, Джан Пьеро даст Артему шанс проявить себя в следующем сезоне.

Однако, несмотря на вышесказанное, Гасперини попросил руководство «Ромы» купить летом еще одного нападающего – Николу Крстовича из «Лечче» или Лоренцо Лукку из «Удинезе».

Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».

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Джан Пьеро Гасперини Никола Крстович Лоренцо Лукка
Дмитрий Олейник Источник: Fantacalcio
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