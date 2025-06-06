Гасперини принял важное решение относительно будущего Довбика в Роме

Бывший тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини готовится возглавить римскую «Рому».

По информации итальянских СМИ, Гасперини принял решение относительно Артема Довбика – трансфера не будет, Джан Пьеро даст Артему шанс проявить себя в следующем сезоне.

Однако, несмотря на вышесказанное, Гасперини попросил руководство «Ромы» купить летом еще одного нападающего – Николу Крстовича из «Лечче» или Лоренцо Лукку из «Удинезе».

Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».