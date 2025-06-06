«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН

В четверг, 5 июня, в немецком городе Штутгарт состоялся полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Французы потерпели поражение со счетом 4:5.

К середине первого тайма сборная Франции проигрывала с разницей в два мяча. А после перерыва Ламин Ямаль и Педри сделали счет 4:0 в пользу испанцев.

Килиан Мбаппе отыграл один мяч, реализовав пенальти. Но Ямаль вернул испанцам преимущество в четыре гола.

Франция не сдалась, забила трижды и могла отыграться. Но не хватило времени. Теперь французы в матче за третье место встретятся со сборной Германии.

Болельщики сборной Франции бурно отреагировали на результат матча, а также игру своей команды, и требуют отставки Дидье Дешама.

fener disappoint: Проблема в катастрофическом стартовом составе Дидье Дешама.

GOUIRISTE: Дидье Дешам должен уйти в отставку сегодня вечером ради блага французского футбола.

Jéjé: Французская команда была жалкой и неинтересной до 70-й минуты. Для Дешама нормально делать эти замены на 70-й минуте на протяжении 20 лет. Он не может понять, что Мбаппе не имеет права играть под номером 9. И что, возможно, пришло время отстранить его на некоторое время.

manu: Дешам, это поражение – твоя вина, выпустив на поле Ленгле, Коне и Калюлю против Испании, это было самоубийством.

88: Спасибо за все! Теперь можешь идти.

Esso.Ashour: Освободим ДД и возьмем Зизу, иначе через год мы подвергнемся полному унижению на чемпионате мира. Спасем французский футбол. Дешам – трус. Если Дидье Дешам продолжит, то это будет скандал. Забудьте о чемпионате мира с Дешамом.

Adr_br: Надеюсь, что ДД открыл глаза и увидел, что Райан Шерки должен быть БЕССПОРНЫМ игроком стартового состава для этой команды.

Malcom_X: Хватит с нас, Дешам. То, что ты вчера тактически предложил, было катастрофой. Ты выпутываешься из этого благодаря вспышке гениальности Шерки, которой ты даже не знал, как воспользоваться. Он спас тебя, но ты этого не заслуживаешь.

Wako: Защита была катастрофической…

Centori14: Дешам должен уйти. Он испортил нам Евро. Давайте молиться, чтобы его больше не было рядом, чтобы испортить следующий чемпионат мира.