Лунин назвал лучшего футболиста в истории человечества. Это не Месси

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории футбола. Украинский вратарь выделил пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.

«Лучший игрок в истории человечества? Это Криштиану Роналду», – сказал Лунин.

Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Аль-Наср», является лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 938 голов в 1281 матче.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».