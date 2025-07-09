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  4. Лунин назвал лучшего футболиста в истории человечества. Это не Месси
Португалия
09 июля 2025, 06:08 |
928
0

Лунин назвал лучшего футболиста в истории человечества. Это не Месси

Андрей выделил Криштиану Роналду

09 июля 2025, 06:08 |
928
0
Лунин назвал лучшего футболиста в истории человечества. Это не Месси

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории футбола. Украинский вратарь выделил пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.

«Лучший игрок в истории человечества? Это Криштиану Роналду», – сказал Лунин.

Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Аль-Наср», является лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 938 голов в 1281 матче.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Андрей Лунин Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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