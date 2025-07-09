Лунин назвал лучшего футболиста в истории человечества. Это не Месси
Андрей выделил Криштиану Роналду
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории футбола. Украинский вратарь выделил пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.
«Лучший игрок в истории человечества? Это Криштиану Роналду», – сказал Лунин.
Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Аль-Наср», является лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 938 голов в 1281 матче.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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