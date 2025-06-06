«Еще 10 минут, и нас бы победили». Реакция фанов Испании на полуфинал ЛН

В четверг, 5 июня, в Штутгарте состоялся полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Команды устроили голевую феерию, забив на двоих 9 мячей.

В первом тайме сборная Испании обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча. А после перерыва Ламин Ямаль и Педри сделали счет 4:0 в пользу испанцев.

Килиан Мбаппе с пенальти один мяч отыграл. Но Ямаль вернул испанцам перевес в четыре мяча.

Испанцы расслабились и едва не поплатились. Франция забила трижды и могла отыграться. Но не хватило времени.

Испания одержала победу со счетом 5:4. В финале Лиги наций команда встретится со сборной Португалии.

vigilante: Если Испания продолжит демонстрировать столь же ошеломляющие результаты, она легко выиграет чемпионат мира 2026 года.

𝖕𝖆𝖙𝖗𝖎𝖎: Очень горько, еще 10 минут, и они бы нас победили...

Zetta Mountismo: Я ожидаю минут от Иско в финале, потому что сегодняшние замены были позором.

killerfrost: Вивиан – худший центральный защитник, которого я когда-либо видел. Боже мой.

LIM OUT: То, что произошло между Порро и Вивианом, было шуткой с дурным вкусом.

Generación Barça: О чем, черт возьми, думал тренерский штаб, собирая этот состав? Но потом они усугубили ситуацию заменами! И тактический подход был ужасным. Мы выиграли, что самое главное, но управление игрой было ужасным.

Sergiete: Что, черт возьми, было с Вивианом?

D.Gorrión VerdiBlanco: ‎Ого, тренер натворил дел с заменами... если нужно удержать мяч, выпускайте Иско!

Patricia Abreu: Это была отличная игра, пока Де ла Фуэнте не решил убрать Педри на 60-й минуте и выпустить Вивиана, дуршлага. Этого парня вообще не стоило выбирать. Он ужасен, ради Бога!

G-sus: Замены Де ла Фуэнте были очень слабыми. Они практически ничего не дали. А у вас есть игрок вроде Иско, который ест семечки на скамейке запасных.