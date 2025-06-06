«Еще 10 минут, и нас бы победили». Реакция фанов Испании на полуфинал ЛН
В полуфинале Лиги наций Испания в безумном матче обыграла Францию
В четверг, 5 июня, в Штутгарте состоялся полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Команды устроили голевую феерию, забив на двоих 9 мячей.
В первом тайме сборная Испании обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча. А после перерыва Ламин Ямаль и Педри сделали счет 4:0 в пользу испанцев.
Килиан Мбаппе с пенальти один мяч отыграл. Но Ямаль вернул испанцам перевес в четыре мяча.
Испанцы расслабились и едва не поплатились. Франция забила трижды и могла отыграться. Но не хватило времени.
Испания одержала победу со счетом 5:4. В финале Лиги наций команда встретится со сборной Португалии.
vigilante: Если Испания продолжит демонстрировать столь же ошеломляющие результаты, она легко выиграет чемпионат мира 2026 года.
𝖕𝖆𝖙𝖗𝖎𝖎: Очень горько, еще 10 минут, и они бы нас победили...
Zetta Mountismo: Я ожидаю минут от Иско в финале, потому что сегодняшние замены были позором.
killerfrost: Вивиан – худший центральный защитник, которого я когда-либо видел. Боже мой.
LIM OUT: То, что произошло между Порро и Вивианом, было шуткой с дурным вкусом.
Generación Barça: О чем, черт возьми, думал тренерский штаб, собирая этот состав? Но потом они усугубили ситуацию заменами! И тактический подход был ужасным. Мы выиграли, что самое главное, но управление игрой было ужасным.
Sergiete: Что, черт возьми, было с Вивианом?
D.Gorrión VerdiBlanco: Ого, тренер натворил дел с заменами... если нужно удержать мяч, выпускайте Иско!
Patricia Abreu: Это была отличная игра, пока Де ла Фуэнте не решил убрать Педри на 60-й минуте и выпустить Вивиана, дуршлага. Этого парня вообще не стоило выбирать. Он ужасен, ради Бога!
G-sus: Замены Де ла Фуэнте были очень слабыми. Они практически ничего не дали. А у вас есть игрок вроде Иско, который ест семечки на скамейке запасных.
🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗔𝗭𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢!!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 5, 2025
La @SEFutbol se lleva esta locura.
🇪🇸 🆚 🇫🇷 | 5-4 | 90+6’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/7c6wq4bELD
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