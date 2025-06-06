110-миллионный трансфер Гвардиолы может сменить клуб летом. Есть варианты
Джек Грилиш привлекает внимание нескольких клубов
Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб, сообщает The Mirror.
По информации источника, 29-летний футболист привлекает внимание «Астон Виллы», за которую он выступал ранее. Возможен и переход в «Арсенал».
Присутствует интерес из Италии: «Наполи» и «Милан» изучают возможность трансфера. не исключен и переезд в Саудовскую Аравию.
Джек Грилиш летом 2021 года перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 110 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось о том, что рекордный трансфер «Манчестер Сити» не сыграет на КЧМ.
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