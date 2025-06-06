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  4. 110-миллионный трансфер Гвардиолы может сменить клуб летом. Есть варианты
Англия
06 июня 2025, 11:20 |
976
0

110-миллионный трансфер Гвардиолы может сменить клуб летом. Есть варианты

Джек Грилиш привлекает внимание нескольких клубов

06 июня 2025, 11:20 |
976
0
110-миллионный трансфер Гвардиолы может сменить клуб летом. Есть варианты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб, сообщает The Mirror.

По информации источника, 29-летний футболист привлекает внимание «Астон Виллы», за которую он выступал ранее. Возможен и переход в «Арсенал».

Присутствует интерес из Италии: «Наполи» и «Милан» изучают возможность трансфера. не исключен и переезд в Саудовскую Аравию.

Джек Грилиш летом 2021 года перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 110 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось о том, что рекордный трансфер «Манчестер Сити» не сыграет на КЧМ.

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Джек Грилиш Манчестер Сити Арсенал Лондон Наполи Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: The Mirror
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