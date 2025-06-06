110-миллионный трансфер Гвардиолы может сменить клуб летом. Есть варианты

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб, сообщает The Mirror.

По информации источника, 29-летний футболист привлекает внимание «Астон Виллы», за которую он выступал ранее. Возможен и переход в «Арсенал».

Присутствует интерес из Италии: «Наполи» и «Милан» изучают возможность трансфера. не исключен и переезд в Саудовскую Аравию.

Джек Грилиш летом 2021 года перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 110 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось о том, что рекордный трансфер «Манчестер Сити» не сыграет на КЧМ.