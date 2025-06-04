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Англия
04 июня 2025, 19:22 | Обновлено 04 июня 2025, 19:27
1219
0

Хотят продать. Рекордный трансфер Ман Сити не сыграет на Клубном ЧМ

Гвардиола не внесет Грилиша в заявку на большой турнир

04 июня 2025, 19:22 | Обновлено 04 июня 2025, 19:27
1219
0
Хотят продать. Рекордный трансфер Ман Сити не сыграет на Клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

По информации британских СМИ, атакующий полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш не сыграет на Клубном чемпионате мира, который начнется 14 июня.

Наставник Жузеп Гвардиола не внесет самый дорогой трансфер в истории клуба (100 миллионов фунтов) в заявку на турнир, а руководство надеется поскорее продать футболиста.

29-летний Грилиш, чей контракт истекает в середине 2027 года, в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 32 матчах.

Манчестер Сити сыграет в группе c Ювентусом, Аль-Айном и Видадом.

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Манчестер Сити Джек Грилиш Английская Премьер-лига клубный чемпионат мира по футболу трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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