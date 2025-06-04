Англия04 июня 2025, 19:22 | Обновлено 04 июня 2025, 19:27
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Хотят продать. Рекордный трансфер Ман Сити не сыграет на Клубном ЧМ
Гвардиола не внесет Грилиша в заявку на большой турнир
04 июня 2025, 19:22 | Обновлено 04 июня 2025, 19:27
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По информации британских СМИ, атакующий полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш не сыграет на Клубном чемпионате мира, который начнется 14 июня.
Наставник Жузеп Гвардиола не внесет самый дорогой трансфер в истории клуба (100 миллионов фунтов) в заявку на турнир, а руководство надеется поскорее продать футболиста.
29-летний Грилиш, чей контракт истекает в середине 2027 года, в прошлом сезоне забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
Манчестер Сити сыграет в группе c Ювентусом, Аль-Айном и Видадом.
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