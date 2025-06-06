«Читаю новости». Звезда Александрии отреагировал на слухи об уходе из УПЛ

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра отреагировал на инсайд Sport.ua, высказавшись о возможном изменении клубной прописки в летнее трансферное окно.

«Я слежу за всеми новостями, в которых упоминается мое имя в свете возможных трансферов, но сейчас я сосредоточен на своем обновлении и тренировках, которые провожу для поддержания физической формы. Мои агенты вместе с клубом занимаются всеми переговорами», – сказал Безерра.

Безерра до травмы провел 26 матчей во всех турнирах, на его счету шесть голов и пять ассистистов. Соглашение бразильца с Александрией действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Безерру в полтора миллиона евро.

Ранее сообщалось, что по итогам сезона-2024/25 Хуан Альвин Безерра был признан лучшим игроком УПЛ по оценкам Sport.ua.