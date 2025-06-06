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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 10:58 | Обновлено 06 июня 2025, 11:22
721
0

«Читаю новости». Звезда Александрии отреагировал на слухи об уходе из УПЛ

Хуан Безерра заявил, что на данном этапе думает о восстановлении от травмы

06 июня 2025, 10:58 | Обновлено 06 июня 2025, 11:22
721
0
«Читаю новости». Звезда Александрии отреагировал на слухи об уходе из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Безерра

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра отреагировал на инсайд Sport.ua, высказавшись о возможном изменении клубной прописки в летнее трансферное окно.

«Я слежу за всеми новостями, в которых упоминается мое имя в свете возможных трансферов, но сейчас я сосредоточен на своем обновлении и тренировках, которые провожу для поддержания физической формы. Мои агенты вместе с клубом занимаются всеми переговорами», – сказал Безерра.

Безерра до травмы провел 26 матчей во всех турнирах, на его счету шесть голов и пять ассистистов. Соглашение бразильца с Александрией действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Безерру в полтора миллиона евро.

Ранее сообщалось, что по итогам сезона-2024/25 Хуан Альвин Безерра был признан лучшим игроком УПЛ по оценкам Sport.ua.

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Хуан Альвина Безерра Александрия Олимпиакос Пирей Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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