«Читаю новости». Звезда Александрии отреагировал на слухи об уходе из УПЛ
Хуан Безерра заявил, что на данном этапе думает о восстановлении от травмы
Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра отреагировал на инсайд Sport.ua, высказавшись о возможном изменении клубной прописки в летнее трансферное окно.
«Я слежу за всеми новостями, в которых упоминается мое имя в свете возможных трансферов, но сейчас я сосредоточен на своем обновлении и тренировках, которые провожу для поддержания физической формы. Мои агенты вместе с клубом занимаются всеми переговорами», – сказал Безерра.
Безерра до травмы провел 26 матчей во всех турнирах, на его счету шесть голов и пять ассистистов. Соглашение бразильца с Александрией действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Безерру в полтора миллиона евро.
Ранее сообщалось, что по итогам сезона-2024/25 Хуан Альвин Безерра был признан лучшим игроком УПЛ по оценкам Sport.ua.
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