Игрок Динамо получил перелом. Он не хочет возвращаться в Украину
Витиньо травмировался в составе ФК «Интернасьонал»
26-летний хавбек «Динамо» Витиньо, который на правах аренды играет за «Интернасьонал», получил травму.
По информации Correiodopovo, Витиньо получил перелом локтя в последнем матче – игрока уже прооперировали. Бразилец пропустит из-за этой травмы 2-3 месяца.
Интересно, что аренда игрока в «Интернасьонале» истекает 30 июня 2025 года. В этом сезоне Витиньо провел 25 матчей и забил шесть голов.
Ранее сообщалось, что Витиньо отказался возвращаться в Украину, хотя «Динамо» неоднократно выражало желание его вернуть.
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