Игрок Динамо получил перелом. Он не хочет возвращаться в Украину

26-летний хавбек «Динамо» Витиньо, который на правах аренды играет за «Интернасьонал», получил травму.

По информации Correiodopovo, Витиньо получил перелом локтя в последнем матче – игрока уже прооперировали. Бразилец пропустит из-за этой травмы 2-3 месяца.

Интересно, что аренда игрока в «Интернасьонале» истекает 30 июня 2025 года. В этом сезоне Витиньо провел 25 матчей и забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что Витиньо отказался возвращаться в Украину, хотя «Динамо» неоднократно выражало желание его вернуть.