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  4. Игрок Динамо получил перелом. Он не хочет возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 05:00 |
1210
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Игрок Динамо получил перелом. Он не хочет возвращаться в Украину

Витиньо травмировался в составе ФК «Интернасьонал»

07 июня 2025, 05:00 |
1210
0
Игрок Динамо получил перелом. Он не хочет возвращаться в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

26-летний хавбек «Динамо» Витиньо, который на правах аренды играет за «Интернасьонал», получил травму.

По информации Correiodopovo, Витиньо получил перелом локтя в последнем матче – игрока уже прооперировали. Бразилец пропустит из-за этой травмы 2-3 месяца.

Интересно, что аренда игрока в «Интернасьонале» истекает 30 июня 2025 года. В этом сезоне Витиньо провел 25 матчей и забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что Витиньо отказался возвращаться в Украину, хотя «Динамо» неоднократно выражало желание его вернуть.

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Витиньо (Динамо) Интернасьонал Динамо Киев травма
Дмитрий Олейник Источник: Correio do Povo
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