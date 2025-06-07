Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его выгнали из Динамо

Экс-игрок сборной Украины Владимир Шепелев рассказал о том, как покинул «Динамо» Киев.

«После последней игры первого круга с Вересом (1:0) у меня был разговор с тренером Александром Шовковским, он мне сказал: «Динамо готово тебя отпустить, ищи себе варианты».

Я связался со своим агентом, мы обсудили ситуацию, дальше нужно было понять, это будет аренда или Динамо со мной расторгнет контракт, поэтому агент начал работать над этим вопросом.

После отпуска я узнаю, что в списках на медосмотр меня нет. И уже точно понятно, что с Динамо на сборы я не еду. После этого у меня состоялся разговор с президентом Игорем Суркисом, где мы все обсудили и пришли к выводу, что нужно расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Да, все было спокойно. Я приехал в офис, мне дали документы, я подписал, пожали руки. Поблагодарили за сотрудничество на протяжении этих лет – и все», – сказал Шепелев.