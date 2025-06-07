Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его выгнали из Динамо
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 04:22 |
195
0

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его выгнали из Динамо

Владимир Шепелев – о том, как покинул киевский клуб

07 июня 2025, 04:22 |
195
0
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его выгнали из Динамо
ФК Динамо. Владимир Шепелев 

Экс-игрок сборной Украины Владимир Шепелев рассказал о том, как покинул «Динамо» Киев.

«После последней игры первого круга с Вересом (1:0) у меня был разговор с тренером Александром Шовковским, он мне сказал: «Динамо готово тебя отпустить, ищи себе варианты».

Я связался со своим агентом, мы обсудили ситуацию, дальше нужно было понять, это будет аренда или Динамо со мной расторгнет контракт, поэтому агент начал работать над этим вопросом.

После отпуска я узнаю, что в списках на медосмотр меня нет. И уже точно понятно, что с Динамо на сборы я не еду. После этого у меня состоялся разговор с президентом Игорем Суркисом, где мы все обсудили и пришли к выводу, что нужно расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Да, все было спокойно. Я приехал в офис, мне дали документы, я подписал, пожали руки. Поблагодарили за сотрудничество на протяжении этих лет – и все», – сказал Шепелев.

По теме:
СЛОБОДЯН: «В Оболони растут молодые футбольные звездочки»
БРАЖКО: «У сборной Украины U-21 по игрокам очень сильный состав»
ШЕПЕЛЕВ: «Я завоевал и первое, и второе место в УПЛ в одном сезоне»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта Владимир Шепелев
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Футбол | 06 июня 2025, 12:52 3
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины

Бывший главный тренер сине-желтых избрал Андрея Шевченко

Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21
Футбол | 06 июня 2025, 20:23 7
Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21
Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21

6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными

Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Бокс | 06.06.2025, 08:09
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
Теннис | 06.06.2025, 16:05
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра подписал контракт с клубом из Словакии
Футбол | 07.06.2025, 03:23
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра подписал контракт с клубом из Словакии
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра подписал контракт с клубом из Словакии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 6
Футбол
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
05.06.2025, 17:05 17
Футбол
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 24
Бокс
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
05.06.2025, 20:45 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем