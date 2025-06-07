Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сам напросился»

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

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Украинский нападающий лондонцев Михаил Мудрик на послематчевом праздновании не появился, вингер отстранен от футбола и присутствовал на трибунах.

Присутствие на стадионе во время финала украинского вингера прокомментировал Виктор Леоненко.

– Еще была ситуация, когда на финал Лиги конференций Челси, судя по всему, не пригласил Мудрика, свидетельством чего является удивление Марески, когда он узнал, что Михаил сам приехал в Варшаву.

– Это называется, что Мудрик напрашивается. Вот такие они звезды.