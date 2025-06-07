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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сам напросился»
Англия
07 июня 2025, 01:36 |
81
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сам напросился»

Экс-нападающий «Динамо» – о том, что Михаил посетил финал Лиги конференций

07 июня 2025, 01:36 |
81
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сам напросился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий лондонцев Михаил Мудрик на послематчевом праздновании не появился, вингер отстранен от футбола и присутствовал на трибунах.

Присутствие на стадионе во время финала украинского вингера прокомментировал Виктор Леоненко.

– Еще была ситуация, когда на финал Лиги конференций Челси, судя по всему, не пригласил Мудрика, свидетельством чего является удивление Марески, когда он узнал, что Михаил сам приехал в Варшаву.

– Это называется, что Мудрик напрашивается. Вот такие они звезды.

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Бетис Михаил Мудрик Челси Лига конференций Бетис - Челси Виктор Леоненко
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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