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  4. Леоненко рассказал, почему Челси отобрал у Мудрика десятый номер
Англия
07 июня 2025, 03:45 |
177
0

Леоненко рассказал, почему Челси отобрал у Мудрика десятый номер

Новой «десяткой» «Челси» стал Коул Палмер

07 июня 2025, 03:45 |
177
0
Леоненко рассказал, почему Челси отобрал у Мудрика десятый номер
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» официально объявил, что с нового сезона английский полузащитник Коул Палмер будет играть под 10-м номером. Ранее «десятка» принадлежала украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который сейчас отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

На эту ситуацию отреагировал прославленный экс-нападающий «Динамо» Виктор Леоненко.

«Раньше десятый номер считался важным из-за Пеле, Марадоны и других звезд, которые под ним играли. В прошлом этот номер получали действительно классные и ведущие футболисты – десятый номер говорил, что ты важен в команде. Ему нужно было соответствовать.

Например, я ему [№10] соответствовал. Но для меня никогда не было главным взять десятый номер. Сейчас же его отдают кому попало.

Мудрик пока запомнился только скандалом. Сначала был запасным в Челси, потом короткий промежуток времени основным, а потом произошла дисквалификация. Как футболист, он пока все еще никак себя не проявил», – сказал Леоненко.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига игровой номер Михаил Мудрик Челси Коул Палмер Виктор Леоненко
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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