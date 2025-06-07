Леоненко рассказал, почему Челси отобрал у Мудрика десятый номер

Лондонский «Челси» официально объявил, что с нового сезона английский полузащитник Коул Палмер будет играть под 10-м номером. Ранее «десятка» принадлежала украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который сейчас отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

На эту ситуацию отреагировал прославленный экс-нападающий «Динамо» Виктор Леоненко.

«Раньше десятый номер считался важным из-за Пеле, Марадоны и других звезд, которые под ним играли. В прошлом этот номер получали действительно классные и ведущие футболисты – десятый номер говорил, что ты важен в команде. Ему нужно было соответствовать.

Например, я ему [№10] соответствовал. Но для меня никогда не было главным взять десятый номер. Сейчас же его отдают кому попало.

Мудрик пока запомнился только скандалом. Сначала был запасным в Челси, потом короткий промежуток времени основным, а потом произошла дисквалификация. Как футболист, он пока все еще никак себя не проявил», – сказал Леоненко.