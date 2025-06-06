Лига наций06 июня 2025, 12:31 |
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Мбаппе обратился к новому одноклубнику после фиаско в Лиге наций
Француз поздравил Дина Хейсена с победой
06 июня 2025, 12:31 |
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5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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После поединка звездный нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе обратился к своему будущему одноклубнику Дину Хейсену, который представляет сборную Испании:
«Ты нас выбил, удачи тебе в финале. Увидимся в Мадриде».
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