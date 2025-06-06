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  4. Мбаппе обратился к новому одноклубнику после фиаско в Лиге наций
Лига наций
06 июня 2025, 12:31 |
1129
1

Мбаппе обратился к новому одноклубнику после фиаско в Лиге наций

Француз поздравил Дина Хейсена с победой

06 июня 2025, 12:31 |
1129
1
Мбаппе обратился к новому одноклубнику после фиаско в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка звездный нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе обратился к своему будущему одноклубнику Дину Хейсену, который представляет сборную Испании:

«Ты нас выбил, удачи тебе в финале. Увидимся в Мадриде».

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сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Лига наций Испания - Франция Килиан Мбаппе Дин Хейсен Реал Мадрид
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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