Мбаппе обратился к новому одноклубнику после фиаско в Лиге наций

5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка звездный нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе обратился к своему будущему одноклубнику Дину Хейсену, который представляет сборную Испании:

«Ты нас выбил, удачи тебе в финале. Увидимся в Мадриде».