Парагвай – Уругвай – 2:0. Серия прервана. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке
В пятницу, 6 июня, состоялся матч 25-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Парагвая и Уругвая.
Встречу принимал стадион Дефенсорес дель Чако в Асунсьоне.
Сборная Парагвая добыла побед со счетом 2:0 благодаря забитым мячам от Энсисо и Галарзы. Это первая победа Парагвайской команды над Уругваем с 2007 года. Серия без побед составляла 11 матчей.
После этой игры Парагвай с 24 баллами стал 3-м, а Уругвай с 21 баллом опустился на 5-ю строчку.
Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира
Парагвай – Уругвай – 2:0
Голы: Галарса, 13, Энсисо, 81 (пенальти)
Видеообзор матча:
События матча
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