Парагвай – Уругвай – 2:0. Серия прервана. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 6 июня, состоялся матч 25-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Парагвая и Уругвая.

Встречу принимал стадион Дефенсорес дель Чако в Асунсьоне.

Сборная Парагвая добыла побед со счетом 2:0 благодаря забитым мячам от Энсисо и Галарзы. Это первая победа Парагвайской команды над Уругваем с 2007 года. Серия без побед составляла 11 матчей.

После этой игры Парагвай с 24 баллами стал 3-м, а Уругвай с 21 баллом опустился на 5-ю строчку.

Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира

Парагвай – Уругвай – 2:0

Голы: Галарса, 13, Энсисо, 81 (пенальти)

Видеообзор матча: