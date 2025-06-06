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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Парагвай
06.06.2025 02:00 – FT 2 : 0
Уругвай
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Чемпионат мира
06 июня 2025, 09:37 |
103
0

Парагвай – Уругвай – 2:0. Серия прервана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке

06 июня 2025, 09:37 |
103
0
Парагвай – Уругвай – 2:0. Серия прервана. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Парагвай

В пятницу, 6 июня, состоялся матч 25-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Парагвая и Уругвая.

Встречу принимал стадион Дефенсорес дель Чако в Асунсьоне.

Сборная Парагвая добыла побед со счетом 2:0 благодаря забитым мячам от Энсисо и Галарзы. Это первая победа Парагвайской команды над Уругваем с 2007 года. Серия без побед составляла 11 матчей.

После этой игры Парагвай с 24 баллами стал 3-м, а Уругвай с 21 баллом опустился на 5-ю строчку.

Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира

Парагвай – Уругвай – 2:0

Голы: Галарса, 13, Энсисо, 81 (пенальти)

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулио Энсисо (Парагвай).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Matias Galarza (Парагвай).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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