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  4. АГАССИ про Надаля: «Он сражался со шкафом как на настоящей битве»
ATP
06 июня 2025, 02:06 | Обновлено 06 июня 2025, 02:12
70
1

АГАССИ про Надаля: «Он сражался со шкафом как на настоящей битве»

Восьмикратный чемпион турниров Большого шлема стал гостем подкаста

06 июня 2025, 02:06 | Обновлено 06 июня 2025, 02:12
70
1
АГАССИ про Надаля: «Он сражался со шкафом как на настоящей битве»
Getty Images. Андре Агасси и Рафаэль Надаль

Бывший первый номер мирового рейтинга ATP Андре Агасси, один из величайших теннисистов в истории, стал гостем подкаста Энди Роддика.

Во время интервью легендарный теннисист поделился воспоминанием о своем первом впечатлении от юного Рафаэля Надаля.

«Однажды на Ролан Гаррос мы оба были в раздевалке. Ему тогда было 17 лет. В то время каждый шкафчик открывался с помощью такой специальной рулетки. Мы оба не могли его открыть.

Но Надаль становился все злее, даже стукнул дверцу. А когда наконец-то сумел открыть шкафчик, закричал: «Vamooos!»

Казалось, будто он сражался со шкафом как на настоящей битве – и победил. В тот момент я понял, что никогда не смогу его обыграть на корте», – смеясь, рассказал восьмикратный чемпион турниров Большого шлема.

Андре Агасси довелось дважды сыграть против Рафаэля Надаля и дважды победителем в этих поединках оказывался Рафа.

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Андре Агасси Рафаэль Надаль Энди Роддик
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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Александр Зеленко
Надаль король грунта! 
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