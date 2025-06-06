АГАССИ про Надаля: «Он сражался со шкафом как на настоящей битве»
Восьмикратный чемпион турниров Большого шлема стал гостем подкаста
Бывший первый номер мирового рейтинга ATP Андре Агасси, один из величайших теннисистов в истории, стал гостем подкаста Энди Роддика.
Во время интервью легендарный теннисист поделился воспоминанием о своем первом впечатлении от юного Рафаэля Надаля.
«Однажды на Ролан Гаррос мы оба были в раздевалке. Ему тогда было 17 лет. В то время каждый шкафчик открывался с помощью такой специальной рулетки. Мы оба не могли его открыть.
Но Надаль становился все злее, даже стукнул дверцу. А когда наконец-то сумел открыть шкафчик, закричал: «Vamooos!»
Казалось, будто он сражался со шкафом как на настоящей битве – и победил. В тот момент я понял, что никогда не смогу его обыграть на корте», – смеясь, рассказал восьмикратный чемпион турниров Большого шлема.
Андре Агасси довелось дважды сыграть против Рафаэля Надаля и дважды победителем в этих поединках оказывался Рафа.
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