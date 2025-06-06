Ламин ЯМАЛЬ: «Роналдо – легенда. Но моя задача выиграть в финале»
В матче против Франции полузащитник отметился дублем
Лучший игрок полуфинального матча Лиги наций между сборными Испании и Франции (5:4) Ламин Ямаль прокомментировал игру.
«Важно, что мы победили и вышли в финал. Я доволен.
Если две команды играют в футбол подобного стиля, то это приводит к голепаду. Соперник заставил нас мучиться до конца матча, но мы выдержали и вышли в финал, хоть и играли с ошибками.
Знали, какие задачи стоят перед нами. Когда ты на волне побед, то главное – продолжать побеждать и дальше. Хотим, чтобы все игроки сборной наслаждались такими моментами. Будем надеяться, что их станет еще больше.
В финале нас ждет очень сильная команда. Это дополнительный заряд мотивации. Лично я хочу доказывать, кто я такой, и выиграть еще один титул.
Криштиану Роналду – легенда. Я его уважаю, но моя задача – победить в финале», – прокомментировал Ямаль.
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