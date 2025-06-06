Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Роналдо – легенда. Но моя задача выиграть в финале»
Лига наций
06 июня 2025, 02:33 | Обновлено 06 июня 2025, 02:40
75
0

Ламин ЯМАЛЬ: «Роналдо – легенда. Но моя задача выиграть в финале»

В матче против Франции полузащитник отметился дублем

06 июня 2025, 02:33 | Обновлено 06 июня 2025, 02:40
75
0
Ламин ЯМАЛЬ: «Роналдо – легенда. Но моя задача выиграть в финале»
uefa.com

Лучший игрок полуфинального матча Лиги наций между сборными Испании и Франции (5:4) Ламин Ямаль прокомментировал игру.

«Важно, что мы победили и вышли в финал. Я доволен.

Если две команды играют в футбол подобного стиля, то это приводит к голепаду. Соперник заставил нас мучиться до конца матча, но мы выдержали и вышли в финал, хоть и играли с ошибками.

Знали, какие задачи стоят перед нами. Когда ты на волне побед, то главное – продолжать побеждать и дальше. Хотим, чтобы все игроки сборной наслаждались такими моментами. Будем надеяться, что их станет еще больше.

В финале нас ждет очень сильная команда. Это дополнительный заряд мотивации. Лично я хочу доказывать, кто я такой, и выиграть еще один титул.

Криштиану Роналду – легенда. Я его уважаю, но моя задача – победить в финале», – прокомментировал Ямаль.

По теме:
Франция установила сразу несколько антирекордов в матче против Испании
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он заявил о себе и должен выиграть Золотой мяч»
Дидье ДЕШАМ: «Если пропускаешь 5 мячей, то, значит, что-то сделал не так»
сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Лига наций Испания - Франция Ламин Ямаль
Александр Сильченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
Футбол | 05 июня 2025, 06:05 3
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду

4 июня Криштиану принес Португалии победу над Германией в полуфинале Лиги наций (2:1)

Флорентино Перес запланировал трансфер лучшего игрока мира в Реал
Футбол | 06 июня 2025, 01:19 0
Флорентино Перес запланировал трансфер лучшего игрока мира в Реал
Флорентино Перес запланировал трансфер лучшего игрока мира в Реал

Президент рассчитывает подписать Родри – действующего обладателя Золотого мяча

В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Футбол | 05.06.2025, 07:47
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Футбол | 05.06.2025, 23:59
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Теннис | 05.06.2025, 18:33
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
04.06.2025, 11:13 2
Футбол
Искусственный интеллект уже определил чемпионов Ролан Гаррос 2025
Искусственный интеллект уже определил чемпионов Ролан Гаррос 2025
04.06.2025, 02:05 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 16
Футбол
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
05.06.2025, 00:07
Футбол
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 7
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
04.06.2025, 04:02 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 54
Бокс
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем