Ламин ЯМАЛЬ: «Роналдо – легенда. Но моя задача выиграть в финале»

Лучший игрок полуфинального матча Лиги наций между сборными Испании и Франции (5:4) Ламин Ямаль прокомментировал игру.

«Важно, что мы победили и вышли в финал. Я доволен.

Если две команды играют в футбол подобного стиля, то это приводит к голепаду. Соперник заставил нас мучиться до конца матча, но мы выдержали и вышли в финал, хоть и играли с ошибками.

Знали, какие задачи стоят перед нами. Когда ты на волне побед, то главное – продолжать побеждать и дальше. Хотим, чтобы все игроки сборной наслаждались такими моментами. Будем надеяться, что их станет еще больше.

В финале нас ждет очень сильная команда. Это дополнительный заряд мотивации. Лично я хочу доказывать, кто я такой, и выиграть еще один титул.

Криштиану Роналду – легенда. Я его уважаю, но моя задача – победить в финале», – прокомментировал Ямаль.