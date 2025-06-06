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Ролан Гаррос
06 июня 2025, 01:38 | Обновлено 06 июня 2025, 01:39
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ГАУФФ: «Мне нужно играть агрессивно, идти вперед»

Вторая ракетка мира дала пресс-конференцию

06 июня 2025, 01:38 | Обновлено 06 июня 2025, 01:39
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ГАУФФ: «Мне нужно играть агрессивно, идти вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Вторая ракетка мира Коко Гауфф вышла в финал Ролан Гаррос 2025, переиграв сенсационную дебютантку турнира Лоис Буассон.

Далее – первая ракетка мира. Американка и «нейтралка» встречались в двух финалах на турнирах Большого шлема: один в Нью-Йорке выиграла Коко, второй в Мельбурне – Соболенко.

Анализ игры Буассон

«Ее ситуация особенно сложна, потому что, как мне кажется, во Франции в последние годы было не так много игроков с такими результатами. Поэтому вся страна теперь будет пристально следить за ней. Мой главный совет – оставаться самой собой и держаться за близких людей, слушать тех, кто рядом, а не то, что говорят СМИ или внешние аналитики. Ее ждут странные месяцы, но чем дольше ты в этом находишься, тем проще становится».

Отличие от первого финала в Париже

«В свой первый финал здесь я выходила очень нервной – и, по сути, проиграла матч еще до его начала. Сейчас у меня гораздо больше уверенности благодаря опыту предыдущих финалов. В субботу я сделаю все, что смогу, постараюсь быть спокойной и расслабленной. Что должно случиться – то случится, главное, что я отдам все силы».

Почему Соболенко доминирует в WTA-туре?

«Конечно, прежде всего – это ее мощные удары. Она может пробивать виннеры из любой точки корта. Ее удары, подача, менталитет – она настоящий боец и остается в игре независимо от счета. Думаю, именно эти три аспекта – удары, подача и характер – ключевые в ее успехе. Хотя, конечно, есть и другие моменты».

Как справляться с давлением перед финалом?

«Я понимаю, насколько все это несущественно. В жизни есть куда более важные вещи, чем проиграть финал. И я также понимаю, что многие мечтали бы оказаться на моем месте. Уверена, сотни игроков отдали бы многое за возможность сыграть – и выиграть, и даже проиграть финал. И осознание этого помогает – я чувствую себя по-настоящему счастливой и привилегированной. Раньше казалось, что проигрыш – это конец света. Но солнце взошло и на следующий день».

Что станет ключевым в финале?

«Мне нужно играть агрессивно, идти вперед. Она будет атаковать – это точно. Она выйдет на корт с полной самоотдачей. Я должна ожидать этого и делать все, чтобы дать отпор. В предыдущих матчах с ней у нас были качели – я выигрывала два сета подряд, она – тоже. В субботу может произойти все, что угодно, но я с нетерпением жду этой встречи и рада сыграть с первой ракеткой мира».

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Ролан Гаррос 2025 Коко Гауфф Лоис Буассон Арина Соболенко
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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