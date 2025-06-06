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Лига наций
06 июня 2025, 01:20 |
26
0

Матч Испания – Франция вошел в историю Лиги Наций

Полуфинальный поединок в Штутгарте стал самым результативным в истории турнира

06 июня 2025, 01:20 |
26
0
Матч Испания – Франция вошел в историю Лиги Наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном поединке Лиги Наций между сборными Испании и Франции был установлен рекорд турнира по количеству забитых мячей за матч - 9 (со счетом 5:4 победили испанцы).

Сборная Франции в 122-й раз забила более 3-х голов в матче и лишь в четвертый раз она не смогла победить в подобной ситуации.

1914: Франция – Люксембург 4:5
1920: Франция – Италия 4:9
1960: Франция – Югославия 4:5
2025: Франция – Испания 4:5

Интересным показателем является количество ударов по воротам за матч - 40 (24-16 в пользу Франции). Еще ни разу сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте не давала соперникам столько раз бить по ее воротам.

В финальном матче Лиги Наций в Мюнхене сыграют сборные Испании и Португалии.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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