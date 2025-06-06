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  4. Дидье ДЕШАМ: «Если пропускаешь 5 мячей, то, значит, что-то сделал не так»
Лига наций
06 июня 2025, 01:55 |
99
0

Дидье ДЕШАМ: «Если пропускаешь 5 мячей, то, значит, что-то сделал не так»

Сборная Франции уступила в полуфинале Лиги наций

06 июня 2025, 01:55 |
99
0
Дидье ДЕШАМ: «Если пропускаешь 5 мячей, то, значит, что-то сделал не так»
uefa.com

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании (5:4) в полуфинальном матче Лиги наций.

«Впечатления неоднозначные. Было много хорошего, которое нам поможет в будущем. Из этого матча не все надо выбрасывать в помойку. Понятно, если пропускаешь 5 мячей, то, значит, что-то сделал не так. Мы контролировали начало игры, но соперник оказался эффективнее.

Когда пропускаешь много мячей, то легче всего обвинить оборону. Но не стоит забывать об уровне игроков соперника. Против нас играла одна из сильнейших сборных, которая очень эффективна.

Против Германии будет совсем другая, но тяжелая игра. У нас меньше времени на восстановление. Конечно же, будут изменения в составе - как у нас, так и у немцев. Попробуем восстановиться и победить.

Если же сравнить матч с тем, который был на Евро (1:2), то это совсем другая игра. Очень редко против Испании можно долго владеть мячом или же создать большое количество моментов. Их вратарь сделал очень много сейвов. Мы показали хорошую игру, но надо быть сильным во всех компонентах.

Я не собираюсь никого обвинять. Но у нас есть защитная линия, которая привыкла играть вместе, но сегодня в силу разных обстоятельств был другой состав, который не имеет такой сыгранности. А соперник был очень сильный.

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Александр Сильченко Источник: УЕФА
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